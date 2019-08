Catherine Zeta-Jones es fan de la Reina Letizia

La vinculación de Catherine Zeta-Jones y su marido, Michael Douglas, con nuestro país viene de lejos. La pareja de actores solía pasar sus vacaciones en su casa de Mallorca, S’Estaca, propiedad que pusieron a la venta hace cinco años por 28.700.000 millones de euros. Douglas la compró hace treinta años y ahora el matrimonio pasa más tiempo en Nueva York y las Islas Bermudas. Con Cristina Macaya o Marieta Salas, amiga muy cercana al rey emérito Juan Carlos, como anfitrionas, no es de extrañar que Catherine conozca a algunos miembros de la Familia Real española, aunque la Reina es su preferida. "No he coincidido con la Reina Letizia, pero soy una gran fan suya", ha manifestado en una entrevista a la revista Vanity Fair.

La estrella, junto a su hija, Carlys Douglas, es la protagonista del número de septiembre de dicha publicación.

Además de un extenso y bello reportaje fotográfico de madre e hija, la revista ha logrado declaraciones inéditas de Zeta-Jones, quien ha hablado por primera vez de cómo conoció a su marido, ha contado divertidas anécdotas sobre su suegro, Kirk Douglas, o bromas sobre su diferencia de edad con Michael (ella tiene 49, él 74).

"Coincidimos en un festival cuando estaba promocionando El Zorro", revela sobre el día que conoció a su esposo, con el que forma uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood. En ese momento, Douglas le dijo: "Quiero ser el padre de tus hijos". A lo que ella respondió: "He oído mucho sobre ti, y por lo que veo es verdad. Así que buenas noches". El actor le envió flores para disculparse por aquel comentario y finalmente la invitó a pasar unos días en su casa de Mallorca. Años después fue allí donde se puso de rodillas y le pidió matrimonio.

Muchos les preguntan por el secreto de su matrimonio, a lo la actriz responde: "No tenemos secretos entre nosotros, así que no hay ninguno. Nos queremos y respetamos por nuestras diferencias tanto como por nuestras semejanzas".