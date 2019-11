La familia Alba, cada vez más lejos de la reconciliación

Cayetano Martínez de Irujo ha sido uno de los invitados estrellas del programa de Toñi Moreno, Aquellos maravillosos años, en el que ha hablado de sus memorias, De Cayetana a Cayetano que, semanas después de salir publicadas siguen dando mucho que hablar, y ha señalado que ve lejana una reconciliación con sus hermanos.

Cayetano, tan sincero como acostumbra, habló de su libro que le ha costado la enemistad con sus hermanos. "Creo que sí, la ruptura definitiva, también saber que tengo un hermano de verdad que es Fernando, y que hay otros cuatro que me quieren hacer culpable hasta de mi propia vida". Pero es con Eugenia con quien tenía una relación más estrecha y es con quien está más dolido. El conde de Salvatierra, que tuvo que se operado de urgencia y actualmente tiene rotas dos costillas tras caerse del caballo, no entiende que la pequeña de los Alba ni siquiera se haya interesado por su estado de salud. "No se puede entender. Eugenia ha estado en un pedestal siempre para todos los hermanos, para mi madre y mi padre".

El hijo de la recordada duquesa de Alba le ha confesado a la presentadora que escribir este libro ha hecho que la familia se separe aún más. También se ha acordado de la gran estrella de su libro, su difunta madre. "Si mi madre levantara la cabeza se volvería a desmayar para siempre. Ha cambiado el rumbo que trazó 180 grados", sostiene sobre la gestión que hace de la Casa de Alba su hermano Fernando, el actual duque de Alba.

Cayetano también reconocía que había tenido una infancia muy triste y solitaria."Llevo toda mi vida con eso dentro", explicó el hijo de la duquesa. Se refería a que siempre le han puesto muchas etiquetas por venir de dónde viene, pero Cayetano recalca que hay que juzgar a las personas por cómo son, no por su entorno.