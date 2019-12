Cayetano Rivera, en el ojo del huracán

Cayetano Rivera y Eva González pusieron tierra de por medio este último puente festivo marchándose a Andalucía en plena polémica por unas fotos del torero con otra mujer publicadas en la revista Semana. Los medios, sobre todo los programas del corazón de Telecinco, han empezado a escarbar y la joven que acompañaba al torero en Londres ya tiene nombre y apellidos: Karelys Rodríguez. Por si fuera poco el hermano de ella ha manifestado que se esperaban todo esto y una 'amiga' de la joven ha hablado sobre las intenciones de Karelys con Cayetano, confirmando de paso que son supuestamente algo más que amigos.

Según el testimonio aportado en el programa Socialité, esta mujer, que ha preferido no desvelar su identidad, conoció a la abogada de 26 años hace ocho años, cuando ambas estudiaban con una beca en Canadá. "Fuimos compañeras de residencia y de escuela. Íbamos a clases de inglés juntas, estábamos en la misma residencia, aunque no en la misma habitación, pero sí en el mismo pasillo. Siempre salíamos juntas. Ella era de Canarias, me contó que se había ido a Madrid a estudiar su carrera, Derecho, y decía que ella se iba a las bibliotecas más de postín para conocer a chicos y conocer a famosos para que la invitaran a fiestas y que ella había venido a cazar a un tío a Madrid".

Según las palabras de esta conocida, Karelys pertenecía a una familia con recursos limitados y, de pronto, se matriculó en una universidad privada y empezó a llevar un alto nivel de vida en la capital de España. "Karelys era una chica de familia muy humilde, pero muy, muy humilde y, de buenas a primeras, empezó a tener una vida de lujo: ropa de marca, se cambió a una universidad privada... Me contaba que había conocido a un famoso con el que estaba a escondidas y ese famoso le había proporcionado todas esas cosas", ha relatado esta fuente.

Según la presentadora, María Patiño, desde el formato de Telecinco han tenido que dulcificar el testimonio de la que fuera amiga de Karelys por las formas en la que se refería a la tinerfeña con residencia en Londres. "Lo que te puedo decir de esta chica es que es una trepa, una cazafamosos y que seguramente haya sido ella quien ha llamado a la prensa para que la pillen en Londres con Cayetano. Ella vino a Madrid para trincar a un famoso", concluía.

Fue el pasado miércoles 4 cuando veían la luz las polémicas fotos de Cayetano junto a Karelys Rodríguez, una joven 16 años menor que él y adicta al fitness que reside en Londres por motivos laborales, dando un paseo por el barrio de Westminster. Las imágenes, que fueron tomadas apenas días después de su aniversario de boda con Eva González y del cumpleaños de su esposa, han despertado un espectacular revuelo del cual el matador ha avisado se defenderá en los tribuales.