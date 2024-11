Cher se quedó asombrada al descubrir cuál era su nombre en el registro civil

La cantante Cher recuerda hasta que punto se quedó “sorprendida” al descubrir que en su certificado de nacimiento su primer nombre figuraba como Cheryl, y no coincidía con lo que ella creía que era su nombre real, Cherilyn. En su libro recién publicado Cher: The Memoir, Part One (Cher: las memorias, Primera Parte), relata este episodio de su vida que recogen medios estadounidenses.

“Creí que Cherilyn era mi nombre hasta el día en que decidí cambiarlo legalmente a simplemente Cher”, escribe la ganadora de premios como el Óscar y el Grammy. Asegura que su difunta madre Georgia Holt, que tenía 19 años cuando dio a luz a Cher en 1946, estaba agotada después del parto y no se dio cuenta de la confusión.

Cuando una enfermera entró en su habitación para preguntarle cómo se llamaba el bebé, Cher escribe que su madre le respondió que “no tenía ni idea, pero la mujer insistió y ella le dijo: Bueno, Lana Turner es mi actriz favorita y su pequeña se llama Cheryl. El nombre de mi madre es Lynda, así que ¿qué tal Cherilyn?”, cambiando así el nombre inicial, por propuesta de la sanitaria.

Tras el descubrimiento, Cher escribe en sus memorias que confrontó a su madre al respecto y la madre no lo recordaba con precisión. “Yo era sólo una adolescente y tenía mucho dolor”, justificó la progenitora. La diva del pop y actriz cambió legalmente su nombre por su famoso monónimo en 1979, acortándolo a Cher y deshaciéndose de sus cuatro apellidos: el apellido de su padre Sarkisian, el apellido de su padrastro Gilbert Hartmann LaPiere y los apellidos de sus dos exmaridos, Sonny Bono y Gregg Allman.

Cher anunció en julio que presentaría sus memorias en dos partes y que la primera seguiría sus comienzos y su complicada relación con Bono, fallecido en 1998, que llevó a ambos a la fama mundial.