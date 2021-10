"Perder peso es cuestión de esfuerzo, constancia y determinación"

Top Chef, Pesadilla en la cocina y ¿Te lo vas a comer? (que actualmente emite su segunda temporada en La Sexta) han sido los tres programas que han llevado a la fama a Alberto Chicote. Sin embargo, el famoso chef cambió de registro y colgó el delantal el año pasado para visibilizar a las personas con discapacidad en Auténticos. Por desgracia, este espacio no tuvo el éxito esperado pero pronto estrenará otro que tampoco tiene que ver con la alimentación.

El madrileño está rodando una road trip en el que el viaje se convierte en el pretexto perfecto para conocer en profundidad a un personaje famoso. Sobre el tema de su espectacular pérdida de kilos, le resta importancia y advierte: "Mucha gente me pregunta cómo lo he hecho y si lo que quieren es un milagro, que no me pregunten a mí".

-Este octubre (el próximo día 25) cumple nueve años en Atresmedia. ¿Cuál es su balance?

-Dentro de unos días se cumplirán nueve años de la primera emisión de Pesadilla en la cocina, sí, y estoy muy feliz. He ido haciendo programas de diferente índole, algunos relacionados con la alimentación y la cocina y otros menos. Estoy contento con lo que he hecho y con lo que estoy haciendo. Si la cadena también lo está y me sigue encargando cosas, aquí seguiré dando el callo.

-Usted ha perdido más de 40 kilos en los últimos meses y todos se preguntan cómo lo ha hecho.

-Muchas personas me preguntan qué hacer y cómo conseguir adelgazar, y a todo el mundo le contesto lo mismo: ‘Lo primero, visita a un profesional médico de nutrición, habla con él y sigue sus consejos’. Y entonces veo unas caras de desánimo... (risas).

-Esperamos una receta mágica y no la hay.

-Exacto. Todo el mundo está esperando que le diga que si por la mañana te comes un pistacho y por la noche un yogur con una nuez y un toque mágico de no sé qué, se te van a caer los kilos sin ningún esfuerzo. Pues no. Sólo esfuerzo, constancia y determinación. Yo no hacía ejercicio, ni mantenía unos hábitos saludables por mi ritmo de vida. Pero cuando tienes que hacerlo cada día, te das cuenta de que sólo es cuestión de ponerse.

-Cuando estrena un programa, ¿se fija en las audiencias o va a lo suyo?

-Mentiría si dijese que no. Soy consciente de que los sigo haciendo por los datos positivos. Pero me siento orgulloso del trabajo que hacemos, independientemente de que tenga mayor o menor seguimiento. Un programa como Te lo vas a comer es muy gratificante, porque mucha gente se pone en contacto conmigo para agradecer que haya alguien que haga este trabajo. Me sorprende que nadie más lo haga.

-Sigue al frente de su restaurante, la televisión y acaba de publicar un libro. ¿Cómo lo compagina todo?

-¿Sabes lo que pasa? A mí lo que menos me pide el cuerpo es estar parado. Hay veces que pienso que quizás me meto en demasiados jaleos, pero mientras el cuerpo aguante y mantenga la ilusión, las ganas y la capacidad de esfuerzo, junto a un equipo de gente que te acompañe en el viaje, hay que seguir haciendo cosas. No soy de los que le gusta ver la vida pasar, me gusta ir a por ella.