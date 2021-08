Chicote, un plátano de 30 centímetros y los 30 minutos en la cama

Épica respuesta del celebérrimo cocinero Alberto Chicote en un comentario a una de sus publicaciones en la red social Instagram.

El chef Chicote subió a IG una imagen de una cochambrosa cabina (que todo parece indicar está en una ciudad británica) y puso como comentario: "Si quieres llamar al infierno… línea directa". Entre las muchas respuestas a la publicación una destacó. Un mensaje subido de tono con carácter erótico, en el que una mujer decía necesitar "un hombre que tenga un plátano grande y dure 30 minutos en la cama.

Chicote, experto en capear situaciones difíciles y embarazosas no tardó en contestar con una épica y genial respuesta que acumula ya casi 2000 me gusta: "Lo del plátano no. Pero después de comer me echo unas siestas los domingos...de dar miedo".

Chicote, genio y figura.