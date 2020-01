La ‘chupipandi’ de Rosalía se amplía

Anoche se celebró en el Staples Center de Los Ángeles (California) la 62ª edición de los Premios Grammy, galardones que reconocen los mejores álbumes y artistas de 2019 y donde Rosalía trató de confirmarse como la artista revelación de 2019, además de optar al mejor trabajo de rock, urbano o alternativo latino por El mal querer, su segundo trabajo discográfico, el que le ha abierto las puertas del olimpo musical y por el que han caído rendidos artistas internacionales consagrados como Madonna o Christina Aguilera. La de San Esteban de Sasroviras, sin mediar una palabra de inglés en sus hits musicales, ha logrado que la América de Donald Trump, esa que mira con recelo al extranjero, sobre todo si es de procedencia latina, caiga rendida a su talento. Si hace unos meses la cantante tenía el mundo a sus pies, ya podemos decir que lo ha conquistado porque, pase lo que pase esta noche, la artista de 26 años es considerada una celebridad en los medios estadounidenses y canadiense, ya sea por su último look, su nuevo gel de uñas, su última fotografía en Instagram o por sus supuestos romances.

Da la sensación que la compositora catalana pasa más tiempo al otro lado del charco que en España y no están mal encaminados los que así lo creen porque parte de la promoción de una artista internacional pasa por hacerse con su espacio en la industria musical más potente del mundo. Y no solo es cuestión de conciertos y una buena estrategia de comunicación, los contactos y amistades en este sentido cuentan, y mucho. Codearse con traperos como Bad Bunny, músicos experimentales como Serpentwithfeet (Josiah Wise), raperos como Travis Scott o directores creativos como Riccardo Tisci (Burberry) suponen, además, un enorme espaldarazo para su meteórica carrera musical.

La última en caer rendida a los encantos de la barcelonesa es Kylie Jenner. La pequeña del clan Kardashian, la millonaria más joven de la historia con un patrimonio neto estimado en 1.650 millones de dólares, acudió como invitada al concierto que ofreció a principios de año en Staples Center y de aquel encuentro se ha fraguado una amistad que volvió locos a sus 158 millones de seguidores en redes. Las dos instantáneas compartidas por ambas en sus respectivas cuentas de Instagram han supuesto un revulsivo para la compositora, que ha visto como su perfil ha subido como la espuma en cuestión de días. Es más, la sintonía entre la socialité y empresaria angelina y la artista española ha llegado hasta tal punto que hicieron creer a sus seguidores que entre ellas había algo más que una buena amistad.

Hunter Schafer, la actriz y modelo revelación en Estados Unidos, gracias a su trabajo en Euphoria (HBO) y a sus apariciones en los desfiles de Dior y Miu Miu, también ha sucumbido al “tra, tra”, al igual que Alejandra Ghersi, más conocida como Arca, una cantante y productora venezolana ‘trans’ con una amplia trayectoria musical gracias a sus colaboraciones con Kanye West (marido de Kim Kardashian), FKA Twigs y Björk, y a la que Rosalía llama “mamasiiiita”.

Durante su presentación en Coachella la pasada primavera, la diva española pudo conocer y ser conocida por las decenas de artistas que compartieron escenario en los tres días que componen este festival musical de rock alternativo, pop, hip hop y electrónica. Dutty Paul o Lil Miquela, la modelo virtual más misteriosa y fascinante de la aplicación de fotos, son algunas de los artistas e influencers que la acompañaron en esta doble cita que supuso un punto de inflexión en un año, 2019, repleto de éxitos, conciertos internacionales y reconocimientos.

La cantante británica de origen kosovar Dua Lipa ha contribuido a la popularidad de la que goza la española. En 2018, la compositora confesó su admiración por la catalana y compartió stories en las que se la veía disfrutando de temas como Malamente. Desde entonces se ha fraguado una estrecha relación de amistad que esperan culminar, algún día, con un trabajo conjunto. La misma fascinación de la que hace gala la modelo Gigi Hadid, que la sigue en redes desde abril y no duda de dedicarle bonistas palabras e incluso abrazarla efusivamente en el paseíllo del photocall de los MTV Video Music Awards, celebrados el año pasado. La alfombra roja está dispuesta, su triunfo la madrugada del domingo (hora española) no parece una quimera, ahora solo falta que su esperada performance delante de los mandamases de la industria discográfica esté a la altura de sus admiradas puestas en escena porque vuelva o no a España con los dos fonógrafos dorados, Rosalía es un fenómeno imparable.