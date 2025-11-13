Quién es Claudia Chacón, la protagonista de la primera infidelidad en ‘La isla de las tentaciones 9’

Claudia Chacón es uno de los nombres propios de la novena edición de La isla de las tentaciones. La novia de Gilbert está disfrutando de la experiencia al máximo con Gerard, uno de los tentadores con pasado en el formato de Mediaset. La joven mallorquina se ha dejado llevar con Gerard desde el principio en Villa Playa. Había comprado todas las papeletas para cometer la primera infidelidad de la presente edición y así ha sido.

La joven, de 24 años, ha terminado por caer en la tentación en el jacuzzi. Claudia y Gerard han protagonizado los primeros besos de pasión de La isla de las tentaciones 9. Todo ello bajo la atenta mirada de sus compañeras. “Qué fuerte”, ha sido la reacción de Almudena tras presenciar el momento más ardiente en Villa Playa.

Tras los besos en el jacuzzi, Gerard acompañaba a Claudia a la habitación. Ambos se fueron a dormir, pero la joven optaba por confesarse con su compañera Sandra. “En vez de estar preocupada porque la he cagado y quiero estar con él, mi pensamiento es pensar que me da pena haberle hecho daño, pero no me arrepiento. Ojalá haya hecho algo, prefiero tragarme eso y pasarlo mal yo también a que él no haga nada y esté muy mal”, ha explicado.

Al día siguiente, Claudia seguía con remordimientos y no podía evitar las lágrimas. “No sé cómo me siento, cuando estaba con Gerard estaba cómoda, pero ¿a qué precio tenemos que ser egoístas las personas para hacer lo que sentimos su vas a hacer daño a la otra persona?”, ha reflexionado. Finalmente, ha buscado consuelo en Gerard. “Si me he sentido así contigo algo de mi relación no está bien, pienso que lo correcto es pensar que quiero que me perdone, pero no lo siento para nada”, le ha confesado.

¿Quién es Claudia Chacón? La joven nacida en Mallorca conoció a Gilbert, su actual pareja, cuando ambos cursaban segundo de Bachillerato en el mismo instituto. Por aquel entonces, ambos tenían pareja. Siete años después se reencontraron y surgió la chispa del amor. La pareja se ha presentado a La isla de las tentaciones para poner a prueba su noviazgo de un año y medio, en el que han vivido muchas experiencias juntos y algún que otro desencuentro familiar. Claudia no se habla con su suegra y Gilbert lleva seis meses sin dirigir la palabra a su madre.

Claudia estudia Derecho y pretende hacerse hueco en el ámbito de las redes sociales. Por su parte, Gilbert es militar. Ambos viven juntos y tienen una perra llamada Chloe.