Colorea los vestidos de la realeza

Ya sabíamos que la Reina Letizia es considerada un icono de moda en todo el mundo, pero la iniciativa de la que ahora es protagonista es cuanto menos original. La artista Sarah Williams, en colaboración con UFO No More (una web especializada en encontrar la firma de los diseños de las royals), ha publicado un libro de pintura en el que se pueden colorear los diseños más icónicos que han lucido las mujeres de la realeza europea. Titulado Colouring the crown, lo más llamativo, aparte de la idea en sí, es que entre todas las monarcas y princesas, es la Reina Letizia la protagonista de la portada.

De toda la realeza, la artista ha decidido que sea la mujer de Felipe VI la que aparezca en la portada y llevando uno de sus estilismos más alabados: un vestido de color azul marino con rayas blancas de una de sus firmas preferidas, Carolina Herrera. Se trata de una pieza que cuenta con una de las siluetas predilectas de Doña Letizia, la corola. Ceñido a la cintura y con una falda voluminosa, estiliza mucho la silueta. En la portada del libro también han copiado a la perfección el peinado, el bolso y las joyas que la Reina llevó en su primera aparición con este diseño, durante un viaje oficial a Perú en 2018. Un moño bajo, unos pendientes de perlas, un bolso de mano blanco y unos stilettos negros completan la ilustración. Tres meses más tarde, la Reina Letizia repitió el modelo en el World Law Congresss de la WJA. Desde luego con solo ver la portada de la obra se puede intuir que se trata de nuestra soberana.

En el interior del libro aparecen una serie de looks icónicos de otras reinas y princesas como la duquesa de Cambridge, Meghan Markle, Máxima de Holanda, Charlene de Mónaco, Victoria de Suecia e incluso la mismísima Isabel II, entre muchas otras. Su precio es de 16,99 dólares (unos 16 euros) y todavía no está disponible en España. Sarah Williams y UFO No More también han sacado a la venta unas tazas con estas ilustraciones en las que también aparece Doña Letizia con este vestido tan recordado.

Aquel diseño de Carolina Herrera con los colores más elegantes de la paleta (azul marino y blanco), sumado a la figura que tan popular se volvió en la década de 1950, la de corola, ha dado lugar a una de las mezclas más atemporales y acertadas en el armario de Doña Letizia. De hecho, la silueta corola la llevan muchas veces sus hijas también en sus vestidos.

Consciente del tirón que tienen las mujeres de la realeza en la moda actual, Sarah Williams ha elaborado este fascículo en el que, a través de siluetas de las reinas y princesas europeas, uno puede convertirse en su diseñador de cabecera personalizando sus atuendos y cambiándolos introduciendo nuevos colores o detalles en el modelo. Un libro sólo apto para fashions victims y seguidores de las casas reales.