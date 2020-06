Los condes de Wesses: los favoritos de la reina Isabel II

Dos meses de hacerse efectivo el abandono de deberes reales por parte del príncipe Harry y Meghan Markle parece que la Casa Real británica vuelve a recuperar la quietud. Se han calmado también los ataques al príncipe Andrés tras su anuncio de retirada de la vida pública. La Corona se ha visto obligada a disponer sus piezas de ajedrez en un tablero inesperado, en el que han ganado protagonismo los condes de Wessex, la pareja favorita de la reina Isabel II.

Siempre desde un segundo plano, dirigido por las discreción y la lealtad, el príncipe Eduardo, el más pequeño de los hijos de la monarca y el príncipe Felipe, y su mujer, Sofía Helen Rhys-Jones, se han ganado el cariño y el respeto de los británicos y su imagen pública es una de las que genera más empatía junto a los duques de Cambridge.

La condesa tardó cinco año en adaptarse a la vida en palacio

Un matrimonio sólido, que el próximo 19 de junio celebrará su 21º aniversario, sin escándalos a su alrededor, un vida pública muy activa repartida entre los actos oficiales para representar a la dinastía Windsor y sus compromisos con distintas organizaciones benéficas.

Antes de su boda, Sofía no pertenecía a la aristocracia británica, sin embargo, aprendió a adaptarse a sus nuevas circunstacia personales. El mayor aprendizaje se produjo dos años después de contraer matrimonio, cuando el diario News of the World filtró una conversación con un periodista de incógnito, en la que criticaba al primer ministro Tony Blair y su mujer, Cherie Booth, y ciertos miembros de su familia política. Este escándalo dañó a la pareja, pero, sobre todo, le enseñó a ser excesivamente cauta a partir de entonces.

Con enorme paciencia y desde esa retaguardia, lejos de los focos de los medios y del escrutinio de la opinión pública, los condes se ganaron la confianza de Isabel II y del duque de Edimburgo, al que Eduardo sustituye desde su retirada en agosto de 2017. Las imágenes del matrimonio en las redes sociales de la Familia Real son una constante, en especial las de Sofía, presente como acompañante de su suegra en muchos compromisos.

Sofía, condesa de Wessex: "Tratamos de educarlos (hijos) con la idea de que es muy probable que tengan que trabajar para ganarse la vida"

Recientemente, en una entrevista a The Sunday Times, Sofía aseguró entender la presión a la que se había visto expuesta la mujer de su sobrino porque también se sintió frustrada hasta cinco años después de su enlace. Asimismo, la condesa habló del futuro de sus hijos, Lady Louise Windsor (16) y James (12), probablemente fuera de las ocupaciones reales una vez que alcancen la mayoría de edad. "Tratamos de educarlos con la idea de que es muy probable que tengan que trabajar para ganarse la vida", comentó, aunque serán ellos los que tendrán la última palabra.