Los consejeros que se ponen al frente de la casa británica sin Carlos III y el príncipe de Gales

La estabilidad en el palacio de Buckingham tras la coronación de Carlos III y el fallecimiento de Isabel II se tambalea en estos días a raíz de la preocupación por el estado de salud de la princesa de Gales, Kate Middleton, que se encuentra ingresada en un hospital de Londres tras una intervención abdominal que ha despertado aún más dudas y que obliga a una observación y recuperación de un mínimo de dos semanas. A su vez el rey Carlos III será sometido a una intervención en la próstata en esta semana y que le tendrá un tiempo indeterminado de baja, junto a su esposa Camila, aunque ya se ha anunciado que será lo más breve posible dadas las circunstancias actuales.

La baja temporal del monarca se anunció la semana pasada sólo horas después de conocerse que Catalina de Cambridge había pasado por el quirófano. El príncipe Guillermo está a su lado en The Clinic, el centro sanitario donde está siendo atendida y la cara de preocupación al día siguiente de la intervención ha ahondado más en las dudas que han surgido al respecto en la opinión pública británica. Desde el palacio de Kensington se añadió que no iba a detallarse nada sobre la recuperación aunque el ingreso se prolongará durante dos semanas y la princesa no volvería a la responsabilidad de sus actividades públicas al menos hasta después de Semana Santa.

Al menos en las próximas semanas Guillermo de Inglaterra no puede atender compromisos de la familia real y está totalmente volcado en su mujer y sus hijos en unos momentos inciertos. Carlos III entrará en el quirófano con la intención de retomar cuanto antes sus obligaciones, pero no puede delegar en los príncipes de Gales como era su deseo.

En estos días de transición el rey británico cuenta con los miembros de la familia más leales a su causa. Para cualquier motivo de emergencia y para su representación en estos días de convalecencia estarán en primer plano, en su labor de consejeros, tanto la hermana del rey, la princesa Ana de Inglaterra, como su hermano menor, Eduardo, quien ostenta el título de duque de Edimburgo, heredado de su padre con la autorización del actual rey.

Quien queda apartado de representaciones es el duque de York. Andrés de Inglaterra se encuentra literalmente en una situación de ostracismo familiar desde que su nombre se vio implicado en los escándalos sexuales de Jeffrey Epstein e incluso ya ha indemnizado a una de las víctimas denunciantes.

Carlos III tampoco tiene en cuenta a su hijo menor, el príncipe Enrique, que renunció en 2020 a sus compromisos oficiales con la casa real y que se encuentra en California junto a su mujer, Meghan Markle, y sus dos hijos. Padre e hijo han limado asperezas, pero no entra en los planes de una responsabilidad temporal como va a suceder en estos días con el rey y el príncipe de Gales retirados por asuntos de salud.