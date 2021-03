'El Cordobés' hijo: "Mi padre me ha dado muchas lecciones en la vida"

Manuel Díaz El Cordobés está preparando su regreso a los ruedos. A sus 52 años, el torero volverá a pisar una plaza de toros, la de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, el próximo 3 de abril y, con motivo de su vuelta, se ha sincerado con Toñi Moreno en su programa de Canal Sur, Un año de tu vida. Además, es la primera vez que Manuel y su hermano por parte de padre, Julio Benítez, han coincidido en un plató de televisión.

Manuel confiesa que la relación con su padre, Manuel Benítez El Cordobés, siempre ha sido tensa, a pesar de que en 2016 la Justicia le reconoció como su hijo biológico. Revela que, cierta vez, estuvieron a punto de verse en público, pero antes le pidió a su padre tomar un café para charlar. Y la respuesta que recibió fue un no: "Le dije que antes teníamos que tomar un café a solas porque sólo tenía una pregunta para resolver mis dudas: por qué. Me merecía ese encuentro en privado y comprobar mis sensaciones y sentimientos, pero ese café nunca se hizo", cuenta.

Tras mucho tiempo de doloroso silencio, recurrió a la Justicia no porque tuviera ninguna duda que resolver sino porque "no entendía que tuviera que ocultarlo". En un gesto que le honra, el torero muestra su agradecimiento a su padre. A pesar de todo, Manuel Díaz tiene muy claro el importante papel que ha tenido su progenitor en su vida. "Son tantas las lecciones que me ha dado en la vida que a veces me da hasta miedo ver cómo un hombre en la distancia me ha enseñado tanto", sostiene.

Con Toñi Moreno como testigo, Manuel y Julio han charlado y han demostrado tener una complicidad adquirida en tiempo récord. "Gracias al toro, que ha sido nuestro vínculo, tenemos una relación de amistad", explica Manuel. "Es imposible tener una relación de hermanos porque no nos hemos visto tantas veces ni hemos tenido tantas vivencias juntos. Pero aún así nos ha cundido, porque en poquito tiempo nos hemos podido conocer", admitía. Y es que, a pesar de no haber tenido la misma infancia ni una juventud juntos, sus vidas se han parecido más de lo que pudiera parecer. "A veces estoy con Julio y también me da la sensación de que también he he criado con él. Su vida se parece mucho más a mi vida de lo que la gente se cree. Por eso en los caminos, cuando te unes y te encuentras a las personas y ves cómo son esas personas por dentro te das cuenta de las cosas. Te das cuenta de que no es oro todo lo que reluce", reconocía.