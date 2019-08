Una cordobesa representará a España en Miss Mundo

Una cordobesa representará a España en el próximo certamen de Miss Mundo. María del Mar Aguilera Zuheros se hizo con la corona de Miss World Spain 2019 en una gala celebrada la noche del domingo en el Auditorium Carvajal de Melilla. La joven de Córdoba se ha hecho con un título al que aspiraban un total de 52 candidatas de toda la geografía española. Entre las cinco finalistas también estuvo la representante sevillana. El jurado, presidido por Francisco Fajardo, eligió como primera dama de honor a Tania Medina García, actual Miss World Las Palmas, y como segunda dama de honor a Marta González Pérez, Miss World Tenerife.

María del Mar Aguilera tiene 21 años, mide 1,76 metros de estatura y es licenciada en Psicología, aunque aspira a dedicarse al mundo de la moda. La nueva Miss Mundo España 2019 tiene novio desde hace tres años y sus primeras palabras las dedicó a sus compañeras aspirantes en el concurso: "Muchas me decían que era la favorita, pero yo no me podía imaginar que al final pudiese conseguir la corona".

El proyecto social con el que se presentó a este certamen está relacionado con su profesión y consiste en la concienciación de la enfermedad mental a través de la información y la experiencia, objetivo que planteó tras haber asistido este año como psicóloga voluntaria a un centro de personas con trastorno bipolar.

La joven cordobesa se metió al numeroso público en el bolsillo en su minuto de oro, en el que el presentador le preguntó a qué época del pasado viajaría, a lo que respondió que a la de sus abuelos, en la que "no se miraba a pantallas de móviles, sino que las personas se miraban a los ojos" y donde "salir a la calle era socializar y hablar". "El mundo muchas veces falla porque nos falta la comunicación, que es el principal problema", afirmó, aunque puntualizó que iría a esos años "cambiando las cosas que actualmente tenemos, como la libertad de la mujer".

Tras ganar el certamen de belleza nacional, esta joven cordobesa será la encargada de representar a España en el certamen Miss World 2019 que se celebrará en Londres el 14 de diciembre de este año, donde se elegirá a la mujer más bella del mundo.