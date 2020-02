'Coronavirus, coronavirus': el 'hit' de este año

Con el coronavirus copando todas las portadas de informativos y periódicos de todo el mundo, no han tardado en aparecer los memes en redes sociales con el Covid-19 como protagonista. El primer tema musical surgió en China, de donde proceden los primeros casos, y lo editó el propio gobierno chino para recordar a la población las medidas preventivas a fin de evitar el contagio. Danio Mateo, con mucho humor, aprovechó su sección de El intermedio, en La Sexta, para presentarlo a los espectadores.

"El gobierno chino no solo ha decretado el toque de queda en las poblaciones más afectadas, ha hecho algo mucho más efectivo para combatir la enfermedad y concienciar a sus ciudadanos: sacar la canción oficial del coronavirus", comentó el colaborador.

Y añadió que "como no podía ser de otra manera, ya se ha hecho viral", antes de dar paso al vídeo. Tras verlo, exclamó: "Da igual morirse, es un ritmazo... Menudo éxito directo al número uno de Los 40 Principales o, como lo llaman en China, los 'cuarentena' principales". "Sólo le veo un problema a esta canción, que está en chino y el coronavirus es algo internacional. Tranquilos que me he puesto a buscar y ya ha salido otra canción, esta vez en un lenguaje que entendemos todos, el de la cumbia".

Se refería a la primera canción en español sobre el coronavirus, obra del cantante mexicano Mister Cumbia, a la que ya se la denomina la 'cumbia del coronavirus'. A través de su canal de Youtube, con más de 32.000 suscriptores, 'el rey de las cumbias virales' canta que "todo mundo está espantado por una enfermedad, se llama el coronavirus y es alarma mundial". Del mismo autor son también temas como 'La cumbia del avión presidencial' y 'La cumbia de Karen'.

Más de 69.000 personas han visto ya su vídeo , y la cifra va en aumento, convirtiendo la canción, que se publicó el pasado 22 de enero, en viral. Eso sí, no todo son risas; el intérprete también aporta algunas medidas importantes para la prevención. "Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, eso es muy efectivo", canta con una letra y una música pegadiza que prometen convertirse en el hit de este año.