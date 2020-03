Pedroche y el bulo sobre el coronavirus

Cristina Pedroche ha desmentido en las redes sociales una afirmación suya que circula este martes por internet: "si llegamos a mil infectados de coronavirus en España os enseño una teta", le han atribuido a la colaboradora de Zapeando. Se trata, al parecer, de una noticia falsa, un bulo que ha crecido y se ha hecho viral en las últimas horas achacándole a Pedroche una falta de sensibilidad que en realidad ella no ha tenido.

"Se publica en esta web esta noticia sobre mí. Se hace viral y ahora tengo muchísimos mensajes que me piden que enseñe una teta. ¿De verdad?", comentó en su perfil de Instagram. "¿De verdad tengo que aclarar que por supuesto nunca he dicho eso? ¿De verdad jugamos con una cosa tan seria como los afectados por el coronavirus?"

La presentadora arremetió duramente después con quienes han extendido esta fake new: "esta sociedad me da asco. Luego no digáis que no necesitamos reivindicar cosas", exclamó la pareja del chef Dabiz Muñoz.