Antes de un corte de pelo, hay que pasar por un spa capilar

El verano siempre causa estragos en la melena. Cuando finalizan las vacaciones de verano el pelo siempre se muestra más quebradizo, fosco, con las puntas abiertas o con el tono de tinte dañado. Por eso es esencial, según los expertos, pasar por un salón de belleza cuando se reanuda la rutina diaria. Hasta aquí todo en orden. Habitualmente en esa visita a la peluquería el saneamiento de la melena pasaba, casi siempre, por un buen corte de pelo, que recuperara el esplendor de la cabellera y acabara con el mal aspecto. Sin embargo las últimas tendencias en peluquería están haciendo aparecer nuevos conceptos a la hora de llevar a cabo determinadas rutinas en el cuidado personal.

Los productos ecológicos o 'ecotech' aportan brillo y suavidad además de no testar en animales

Este es el caso de los denominados spas capilares. En determinadas ciudades nuevos locales están incluyendo nuevas fórmulas de tratamiento que apuestan por la regeneración del cabello sin tener que recurrir a las temidas tijeras. Esta denominación, una de las más novedosas del sector, intenta diferenciarse de las peluquerías tradicionales. De esta manera lo que se ofrece es un servicio totalmente distinto que tiene su propia razón de ser y que promete resultados más efectivos. O dicho de otro modo, los spas capilares son considerados el paso previo al paso por la peluquería tradicional. En el 80% de los casos, los tratamientos de belleza tienen más efectividad en un cabello saneado que en uno que no lo está. Alargando el tiempo de duración del mismo.

Uno de los aspectos que más definen a este tipo de establecimientos es la apuesta por productos naturales. Tintes no intrusivos, fabricados a base de productos tales como las almendras amargas. Denominados productos Ecotech Color, combinan a la perfección lo ecológico y lo tecnológico con fórmulas que respetan el cabello y que contienen ingredientes naturales como la camomila, el girasol, la salvia, o el aloe vera. Estos tintes aportan una coloración más natural que además no daña en ningún momento del proceso el cabello. Algunos de los productos más usados son también champús o cremas. Además de la multitud de características que aportan tienen una particularidad añadida, con la que cada vez más clientes comulgan. Este tipo de productos poseen el etiquetado de cosmética vegana o cruelty free. Es decir, no están testados en animales.

El objetivo principal es conseguir los mejores resultados, regresando a lo natural. En paralelo a esto el nuevo concepto de spa consigue diagnosticar los problemas del cabello (como si se tratara de una afección) y dar un resultado a través de un tratamiento. Para ello se analiza la naturaleza del cabello, las rutinas estéticas de los clientes y el cuero cabelludo, intentando dar soluciones a problemas que pueden ser, incluso, de naturaleza biológica.

Algunas de las celebrities que no parecen casar con este tipo de concepto, bien por desconocimiento o por decisión propia son Donatella Versace, Beyoncé, Britney Spaers, o las actrices Zendaya o Kristen Stewart. La capacidad de cambio de algunas de estas personalidades, que deben adaptarse a determinados papeles durante sus rodajes o lanzamientos musicales, hace que su pelo luzca sin brillo y sin vida. En otros casos, el uso de determinados productos para el pelo como decolorantes o tenacillas y secadores para peinarlo y darles forma hace que el cabello vaya perdiendo sus facultades naturales, tales como la suavidad, el volumen o la largura. De esta forma la melena pierde elasticidad y olvida su estado natural. Algo que se intenta conseguir en establecimientos como los spas capilares.

A través de este tipo de tratamientos no invasivos se consigue que el pelo recupere la memoria y vuelva a su estado originario, mucho más sano y atractivo. Esto, además, alarga la vida de la melena que tarda mucho más en volver a mostrarse en mal estado. Como resultado, unos mechones más nutridos y sueltos y más fáciles de peinar que antes.