El vestido de la última 'Campanada' de Pedroche

Desde que se sabe que Cristina Pedroche será quien retransmita otra vez las campanadas de Fin de Año en Antena 3, todas las miradas están puestas en la presentadora y se empieza ya a hablar de cómo será su vestido.

El año pasado nos deleitó no con uno sino con dos looks, de forma que el listón está muy alto. La joven colaboradora, a dos meses de su cita con los ojos de todos los españoles, ya está manos a la obra preparando el modelo para la que será su quinta vez consecutiva presentando este gran acontecimiento. De hecho, ya ha dado las primeras pinceladas sobre cómo será este diseño con el que intentará sorprender otra vez a todos los espectadores.

Sabemos el color, la forma y que se ha probado ya cinco veces el que será el modelito que llevará esa noche tan especial, algo que normalmente no suele hacer en tantas ocasiones. Al parecer, este año se ha vuelto loca y ha ideado, junto con el estilista y diseñador Josie, un gran vestido para el que ni siquiera ella tiene palabras. "Es muy fuerte", ha atinado a responder primeramente cuando se ha hablando de su vestido, el cual será tema de conversación seguro el 1 de enero de 2020.

Tan asombroso es el diseño que tiene preparado que no descarta que sirva para despedirse de la tele en Nochevieja. "Creo que este año ya debería despedirme porque después de esto no sé si hay algo más... Josie siempre dice que hay millones de ideas y que te puedes reinventar, pero este año es muy top", afirma. Y ¿de dónde saca la inspiración? "Yo hay veces que le mando a Josie fotos de cosas, ni siquiera de mujeres ni de vestidos. Y digo: 'Yo quiero esto, quiero reventar por allí, por allá...' y él luego ya hace que sea moda y que tenga sentido. Para mí lo importante es hacerlo bien ese día, que se vea bien el vestido como yo quiero. Tienes que pensar bien el color, la forma…", asegura. A tal punto llega lo rocambolesco, que hasta madre de Pedroche le ha dicho: "hija, con todos los vestidos que hay tienes que elegir ese..." Josie, por su parte, dice que este año puede ser que no vaya tapada y que haya 'zas'.