Cristina Pedroche se queda de 'cera'

Cristina Pedroche descubrió el jueves a los medios la réplica que ha hecho de ella el Museo de Cera de Madrid llevando el vestido que lució la pasada Nochevieja, un bikini de flores con cola de tul rosa de la firma catalana Tot-Hom que como los de anteriores Campanadas, generó polémica.

Pero el vestido no es lo único controvertido de su réplica en cera, que ha generado numerosos comentarios. Casi nadie ve similitud alguna entre la cara de la estatua y la de Pedroche. Aunque ella pareció estar encantada con el resultado. "Creo que está muy bien. Me gusta que el vestido esté bien reflejado y de perfil me veo bien y también que me haya salido el hoyuelito", manifestó, aunque la polémica ya está servida.

Para ella, a pesar de todo, tener su propia réplica en cera "es un sueño", al "estar al lado de figuras tan importantes como Taylor Swift y Justin Bieber". Además, confiesa que "cuando venía de pequeñita me daban miedo algunas figuras". Quien se lo iba a decir.

"No quiero decir nada para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones", comentó poco después en su stories de Instagram. "Es que de perfil sí que se parece un montonazo... y me han puesto un pecho increíble". La delantera no es lo único que le ha gustado, también destacó a los periodistas el trasero de su 'otro yo'.

La colaboradora de televisión aprovechó la ocasión para dar algunas pistas sobre cómo será su esperado vestido cuando vuelva a presentar las campanadas de Antena 3: "Es elegante, muy fino, pero muy Pedroche". Un vestido, como en todas las ocasiones que ha despedido el año en la tele, que no dejará indiferente a nadie y volverá a sorprender a todos. "Vais a flipar. Este año o triunfo o me hundo", declaró sonriente. Y añadió que es posible "que sea mi último año, porque es un concepto muy top y rompedor. Si nunca antes nadie se había atrevido a lucir vestidos como los míos, este año ni de locos".

Su figura de cera se expondrá hasta el próximo día 15 en El Cuerpo Inventado, la exposición que reúne todos sus vestidos de Fin de Año, y posteriormente se instalará en otro espacio del museo junto a conocidos artistas internacionales.