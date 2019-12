Cristina Pedroche lo enseña todo, todo, en la Puerta del Sol

Cristina Pedroche repite el martes, por cuarto año consecutivo, como presentadora de las campanadas de Antena 3 junto al cocinero Alberto Chicote. Para calentar motores, la presentadora ha publicado un vídeo de una aparición suya en plena Puerta del Sol y sin nada de ropa que se ha convertido en trending topic en unas horas.

"No es cuestión de atreverme. Es cuestión de ser libre y de elegir lo que me de la gana. Os vais a quedar de piedra. Os espero con muchísimas ganas mañana #PedrocheCampanadas", es el mensaje que acompaña el vídeo compartido por 'la Pedroche' en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de dos millones de seguidores. En él aparece paseando sin ropa, con una parte de su cuerpo pixelada, en pleno centro de Madrid para promocionar las Campanadas de Antena 3.

El vídeo ha superado en solo tres horas las 600.00 reproducciones. Aunque lo cierto es que tiene truco porque Pedroche ya había adelantado en redes este peculiar 'ensayo' de la Nochevieja en la que se la ve con albornoz y en ropa interior; de ahí que las imágenes estén pixeladas, para añadirle emoción y enganchar a más gente.

Lo que todavía es una incógnita el vestido que este año lucirá la presentadora, ella misma ha desvelado en los últimos días que su indumentaria será "elegante y muy fina, pero muy Pedroche".

"Estar en todos los hogares de España en esa noche tan especial es un sueño hecho realidad. Cada año tengo más nervios porque yo misma me he marcado un nivel y no quiero decepcionar. Que cada año nos acompañe más gente es todo un orgullo", asegura la colaboradora de Zapeando.