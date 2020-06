La 'CuarenTata' de Miguel Ángel Muñoz dice adiós

Algo tuvo que hacer bien Cristina Blanco cuando tiene un hijo como Miguel Ángel Muñoz. La vidente de los famosos, muy popular en los 90, dio un paso atrás en 2007 tras ser condenada a 16 meses de prisión por un delito de robo de móviles y tarjetas de crédito en un hotel de Málaga. No llegó a entrar en la cárcel al no contar con antecedentes penales pero se le diagnosticó un trastorno bipolar y depresión, de la que salió gracias a su hijo. Precisamente por él dejó la farandula y Miguel Ángel se ha labrado un nombre propio en el mundo de la interpretación.

Según su familia y amigos, el actor tiene un corazón de oro del que ha hecho gala durante el confinamiento cuidando de su Tata, la hermana de su bisabuela que le cuidó a él cuando era pequeño y sus padres no podían.

Juntos, haciendo unos directos en Instagram que han llamado la CuarenTata, se han convertido en el fenómeno viral de la cuarentena y su Tata, Luisa Cantero, en una auténtica influencer.

Qué bonito ha sido todo lo vivido con @soylatatareal en #CuarenTATA ❤️ Y me ha encantado comentarlo con @susannagriso en @EspejoPublico 📺Hoy terminamos con el programa 100 en directo en su nuevo canal de YouTube a las 18:30h con muchas sorpresas 👉 https://t.co/JWzenWVkGi pic.twitter.com/7oOdiadhYf — Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) June 30, 2020

Este martes, cien días después del estreno, esta curiosa pareja, que nos ha enternecido, emocionado y divertido a partes iguales durante el confinamiento, ha decidido poner punto y final a la experiencia en la entrega número 100 del espacio. Miguel Ángel, desde luego, está siendo un ejemplo de madurez y responsabilidad frente a la pandemia permaneciendo al lado de su familiar más vulnerable. De paso, ha entretenido y animado estos tiempos convulsos y de incertidumbre para todos. Una forma de ser, constante, valiente y divertida, que ya demostró Muñoz en MasterChef Celebrity, en cuya primera temporada se alzó como ganador.

Esta tarde contaré dos sorpresas muy bonitas en el programa 100 de #CuarenTATA con @soylatatareal, es el último y será en su canal de YouTube 👉 https://t.co/JWzenWVkGiGRACIAS @susannagriso y @EspejoPublico 🙏 pic.twitter.com/yoav1asdqf — Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) June 30, 2020

La CuarenTata se ha convertido en un fenómeno de masas que ha trascendido incluso fuera de nuestras fronteras. Gracias a estos directos hemos conocido un poquito mejor al actor y, sobre todo, a su tata Luisa, quien a sus 95 años nos ha dado una lección de optimismo, fortaleza, simpatía y sabiduría.

Ver esta publicación en Instagram Que emoción siento ❤️ ¡Gracias por todo! Una publicación compartida de Tata (@soylatatareal) el 29 Jun, 2020 a las 10:11 PDT

Enigmático, Muñoz ha confesado en su última publicación que les dará "mucha penita" cuando terminen el programa, pero que "las cosas deben empezar y terminar para dar espacio a cosas nuevas. Y lo que viene después va a ser maravilloso". Estamos expectantes por descubrir lo que el actor y su Tata nos tienen preparado.