Cuarentena entre fogones

De hacer ejercicio y ofrecer conciertos en directo, hemos pasado a cocinar. Los famosos sobrellevan el aislamiento lo mejor que pueden, como el resto de nosotros. Pero si los primeros días los veíamos seguir su rutina de entrenamiento en sus hogares e incluso algunos cantantes ofrecieron –y siguen haciéndolo– recitales en streaming, ahora se han lanzado a la cocina a mostrarnos que el tiempo entre fogones pasa más rápido.

Estos días de cuarentena nos están proporcionando imágenes inusuales de los músicos, fuera del escenario, y de los deportistas, fuera del terreno de juego. Es el caso de Alejandro Sanz, quien desde su casa de Miami nos ha deleitado con unas divertidas imágenes en las que se le ve cocinando un risotto, una de sus especialidades. Mientras suena el tema Sarandonga de Lolita, el intérprete de Corazón partío se prepara un arroz para cenar. El secreto, según él mismo dice en su perfil de Instagram, es el equilibrio: "dos partes de agua y una de arroz". En las dos visitas que ha realizado a BertínOsborne en su programa de entrevistas, Mi casa es la tuya, ya ha demostrado Sanz que no se le da mal tampoco estar entre fogones preparando, aquella vez también, un plato de arroz. Y es que, según reconoce una tía suya en el documental sobre el cantante, es lo único que cocina, de ahí que se haya convertido en un auténtico especialista.

Tampoco se le da mal a Belén Esteban, quien hace unos días sin ir más lejos, preparó una tortilla de patatas en pleno directo y ante los divertidos ojos de Jorge Javier Vázquez en el programa Sálvame. Esteban ha tenido que dejar temporalmente su labor de colaboradora en este espacio de Telecinco dado que por su diabetes es persona de alto riesgo en relación con el coronavirus. Pero esto no le ha impedido mostrar a través de una videollamada cómo prepara ella una de las recetas que le salen mejor. Desde la cocina de su casa en Paracuellos del Jarama, la 'princesa del pueblo' no sólo se mostró con las manos en la masa, sino que también desveló algunos de sus secretos, manías y costumbres entre fogones. Belén estaba mucho más animada que en días anteriores cuando confesaba que había llorado por no ir a trabajar. Y aunque le reconocía a Jorge Javier que les "echaba de menos" a todos, enseguida se puso manos a la obra con la tortilla de patatas siguiendo la receta familiar. "A mí me gusta hacerla como me enseñó mi madre", explicó. Aunque quizás el mayor secreto destapado por ella misma y que más sorprendió a los espectadores, fue descubrir que le gusta cocinar al ritmo de Isabel Pantoja, aunque a veces también escucha reggetton.

Otra cocina que sus seguidores han podido visitar a través de sus redes ha sido la de Rafa Nadal. El tenista ha cambiado la raqueta por la cazuela y lleva ya varios días siendo el encargado de preparar el almuerzo en su casa. La receta que ha inmortalizado y enseñado en su perfil de Instagram es una de macarrones, un plato sencillo si bien es cierto que hay que tener mano para acompañarlos de una salsa que resulte exquisita.

Sanz cocina 'risotto', Nadal macarrones y los Beckham una tarta de limón

También macarrones, en su caso al pesto, son los que ha cocinado Mar Saura, como hemos sabido también gracias a su Instagram. La actriz, demasiado arreglada para ir a cocinar a decir verdad, ha contado que es uno de sus platos más socorridos para ella y su familia. De paso ha mostrado una magnífica cocina a la que no le falta detalle ni amplitud. Así da gusto cocinar.

Pilar Rubio preparó magdalenas hace unos días con sus dos hijos mayores, y David y Victoria Beckham también han preferido la repostería. También confinados, en su caso desde este lunes, que es cuando se ha decretado esta medida en el Reino Unido, los Bekcham, que siempre han destacado por cuidar su físico muchísimo y mantenerse en plena forma, han podido resistirse a experimentar con la repostería, como muchos de los españoles también hacemos estos días. En su caso, la familia Beckham ha preparado una tarta de limón con ayuda de un robot de cocina, momento culinario que ambos, tanto David como Victoria, han compartido en sus cuentas de Instagram. Una manera de pasar el rato amena y productiva aunque, tras las semanas de aislamiento, más de uno tendrá que ponerse a dieta urgentemente. De momento, esto es lo de menos.