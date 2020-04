El culebrón Merlos anima la tele

El Merlos Place es el primer culebrón rosa que han encontrado los programas del corazón desde que se declaró el estado de alarma en España debido a la crisis del coronavirus. Después de su comentadísimo vídeo de la pillada in fragantti donde en una conexión en directo aparece por detrás una chica semidesnuda que supuestamente no es su novia, el periodista Alfonso Merlos se ha convertido los últimos días en carnaza fácil de los Sálvame y Socialité, y en tema viral en las redes sociales. De hecho, en ellas es donde se le ha bautizado como el Merlos Place, en referencia a Melrose Place, la popular serie de los 90 de amoríos diversos. Su pareja conocida, la ex gran hermana Marta López, también está haciendo caja como cornuda de España, mientras Alexia Rivas, periodista y tercera en discordia, se intenta defender como puede.

Mientras Marta se siente "humillada", Alexia, que trabaja en el programa Socialité, ha sido tajante: "Por mi casa voy como me da la gana". La videollamada indiscreta se produjo, en cuestión, en el programa de Javier Negre. Éste ha asegurado que fue un "error" y que se hubieran dado cuenta de la presencia de Alexia, hubieran cortado esa parte. Aunque, según el propio Negre cree, Merlos le está poniendo "verde" porque no se cree que fuera un descuido.

Alfonso Merlos reapareció este lunes en televisión tras su escándalo amoroso en El programa de Ana Rosa, donde trabaja como colaborador. En dicho espacio el comunicador murciano ha hablado sobre su supuesta ruptura con Marta, su actual estado civil y también sobre si se ha estado saltando el confinamiento. "Durante algún tiempo he mantenido una relación muy bonita con Marta, a la que he tratado de proteger, cuidar y ayudar. Luego ella ha entendido que yo no había hecho las cosas bien, y si ella siente eso y cree que le debo unas disculpas, a mí no me duele prendas en dárselas. Yo no quería hacerle daño, pero tiene mis disculpas si así lo considera", comenzó diciendo Merlos ante Ana Rosa Quintana y su grupo de colaboradores.

En cuanto a uno de los aspectos que más polémica han generado, y que es la propia ruptura de la relación que mantenían ambos, Merlos no ha querido entrar en detalle: "No voy a desvelar si hemos roto o no, pero se han dicho tantas falsedades y mentiras que no podría ni desmentirlas", confesó, y también reconoció que actualmente está "soltero". Lo cierto es que tampoco se refirió a Alexia, la cual en las últimas horas sí que reconocía haber comenzado una relación con el periodista. "Estoy tranquilo, fuerte, pero disgustado. En un país con más de 20.000 muertos, que el centro de atención sea tu vida privada me parece algo incómodo", explicó.

En un momento determinado de su declaración, recibió un inesperado zasca de Esther Palomera, colaboradora también del magacín y única persona que se ha mostrado crítica con él: "Particularmente tu vida privada me interesa cero o menos mil. Soy muy partidaria del amor, el poliamor, el sexo y lo que quieras hacer con tu vida (...) lo que sí me molesta es tu doble moral (...) Has hablado de una España en confinamiento y tu casa parecía cualquier cosa menos una casa de confinamiento". Ante un Merlos visiblemente molesto, saltó Ana Rosa, quien le defendió alegando: "No es que haya ido a visitarle, convivía con esta persona, con Alexia".

Visto que la telenovela tiene tirón, tendrá continuación.