El cumpleaños de la bisnieta Lilibet une a la familia de Isabel II

El pasado abril él mismo reveló en una entrevista que estaba haciendo todo lo posible por presentar la niña a su bisabuela. Además de Isabel II hay otros familiares, con gran importancia institucional, que todavía no conocen a la pequeña Lilibet. El más importante es su abuelo, el príncipe Carlos, distante con los padres del bebé. Archie no ha visto a su familia paterna desde hace más de dos años. Los pequeños han contado en California con un figura familiar que se ha convertido en imprescindible para ellos, su abuela materna. Doria Ragland, que ha estado presente en el día a día de sus nietos.

Los duques de Sussex visitarán a Isabel II en el castillo de Windsor en estos días, en el castillo donde se aloja la reina y que ha decidido que no asistirá en person a ningún otro de los acontecimientos del Jubileo.

Sin haberla conocido aún, la soberana ya tiene cerca a Lilibet , la única descendiente que lleva este nombre en homenaje a ella porque así la llaman todos familiarmente. La monarca, y de paso el príncipe de Gales, que no mantiene un buen tono con su hijo y nuera, y el resto de la familia Windsor van a conocer a la pequeña de la familia .

Andrés de Inglaterra, una justificada ausencia, y no por el covid

El príncipe Andrés, segundo hijo varón de la reina, ha sido la otra ausencia este viernes en el acto religioso de San Pablo. El duque de York ha dado positivo en covid y su estado de salud obligaba a que se reservara en estos actos del Jubileo.

Ha sido una coincidencia (o no) que ha venido bien para apartar la presencia del príncipe unido al escándalo de abusos sexuales del caso Jeffrey Epstein. El covid ha sido más bien la excusa perfecta para que el príncipe del que la reina retiró sus obligaciones de representación a raíz de los escándalos no compartiera fotos con el resto de la familia en estos acontecimientos.

Andrés de Inglaterra llegó a un millonario acuerdo económico para impedir que la demandante Virginia Giuffre llevara a los tribunales el caso de abusos.

La casa real británica aparta así una presencia no deseada y una figura que podía llevar a muestras de rechazo popular durante estos eventos festivos tan señalados.