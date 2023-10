El cupón de la ONCE de este lunes rinde homenaje a Carmen Sevilla

El cupón de la ONCE de este lunes, 16 de octubre, rinde homenaje a Carmen Sevilla, en la fecha en la que la popular presentadora, actriz y cantante hubiera cumplido 93 años. La ONCE quiere dedicar este cupón a quien durante años fue la imagen del Telecupón y supo llevar el cupón de la ONCE cerca de su corazón.

María del Carmen García Galisteo, Carmen Sevilla, fue una mujer polifacética que será recordada por sus películas y sus canciones, pero el gran público guarda ya un lugar en su corazón "a quien cada noche entraba en sus hogares para llevarles la ilusión del cupón de la ONCE", señala una nota de prensa de la organización de ciegos."Y lo hizo de una forma especial, con su acento y gracejo andaluz que encandilaron a la audiencia" desde 1991 a 1997, anunciando el número premiado del "cuponcito"-como ella decía-, mientras contaba divertidas anécdotas y escenificaba despistes, que muchas veces no eran tales.

Previa a su etapa como presentadora del Telecupón en Tele5, Carmen Sevilla triunfó en el cine, con más de 70 películas, compartiendo escenas con actores como Jorge Negrete en Jalisco canta en Sevilla (1949). De su carrera cinematográfica destacan también títulos como Cuentos de la Alhambra (1950), La hermana San Sulpicio (1952), Violetas imperiales, con Luis Mariano (1952), La pícara molinera (1954), La fierecilla domada (1956), La venganza (1958), primera película española nominada a un Premio Óscar en 1959 como Mejor Película en Lengua Extranjera; o Rey de Reyes (1961) en la que interpretó el papel de María Magdalena.

En el mundo de la música Carmen Sevilla llegó a publicar 16 discos de los géneros copla, bolero, tango, y chotis.

Su trayectoria televisiva, a la que llegó tras dejar el cine, la llevó, además de presentar el Telecupón, a conducir diversos programas de variedades como Se acabó la siesta, de 1992; Date un respiro y Mañana serán estrellas (1993) y La noche de Carmen, de 1998. En 2003, Televisión Española la contrató para presentar las Campanadas de fin de año; y al año siguiente, en la misma cadena, comenzó a presentar Cine de barrio, hasta 2010.

Casada con el compositor Augusto Algueró, con el que tuvo un hijo, se divorció de él en 1974. Poco después, comenzó un noviazgo con el empresario cinematográfico Vicente Patuel, con el que se casó en 1985. La presentadora, actriz y cantante falleció el pasado 27 de junio.

