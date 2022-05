La curiosa despedida de Jesús Mariñas

Sus compañeros y amigos lloraron la pérdida de esta figura referente del periodismo del corazón y se despidieron de él con tiernos mensajes. Sin embargo, su velatorio e incineración se está realizando en la más estricta intimidad, como él pidió.

El gallego, que llevaba tiempo ingresado en el hospital por su cáncer de vejiga, parece que dejó todo bien cerrado, incluso su epitafio de despedida. El cronista sosical dejó escrita la frase que quería que se grabara en su sepultura: "Viví para vivir". Así lo dejó patente en sus memorias, Jesús por Mariñas, donde habló de sus inicios y su evolución en el mundo del periodismo.

"Confundían mi acidez con la maldad. Para ser malo se necesita una inteligencia que no poseo o un resentimiento que no tengo", reflexionó. "Ser cronista del corazón no significa ser un indocumentado, como hoy critican algunos que se creen por encima del bien y del mal. Me cultivé todo lo que pude. De los que aparecen ahora como supuestos periodistas no puedo decir lo mismo".