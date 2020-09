Custo se pone 'trapero'

Custo Barcelona ha optado en el cierre de la tercera sesión de desfiles de la pasarela 080 por una estética juvenil que remite a la imagen de los reyes del trap, donde mandan los looks deportivos, los oversizes y los anoraks coloristas.

La firma catalana, plato fuerte de una jornada en la que también desfilaban, entre otros, Sita Murt y Yerse, ha inundado el recinto Sant Pau de color, innovación y creatividad, señas de su última colección Thank You, Next, en un desfile grabado previamente y que se ha emitido on line.

El confort y la funcionalidad mandan para Custo Barcelona esta temporada otoño/invierno en el que están cada vez más presentes tejidos tecnológicos, macro cremalleras, perfiles reflectantes y hebillas de cierre automático.

El diseñador de Tremp (Lleida) ha explicado que justamente había desarrollado la colección, que es en formato See Now Buy Now (Lo ves y lo compras, sin esperar un año a que llega a las tiendas), antes de que estallara la pandemia de covid-19 en todo el mundo.

Sobre el desfile digital, sin público, Custo Dalmau ha reconocido que ha echado de menos el calor de la gente porque "el público es irremplazable y un barómetro en directo", si bien ha dicho que también la tecnología "permite obtener otros muchos datos de la audiencia que son también muy interesantes". Sobre la filosofía tras los nuevos diseños, ha apuntado que se trata de "una mirada hacia el futuro como fuente de inspiración, desde la cual nace un lenguaje estético renovado".