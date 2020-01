Dabiz Muñoz comparte la grave afección que sufre: "Es una auténtica brutalidad"

Dabiz Muñoz ha dado a conocer en Instagram la grave afección en la cadera que le viene dando problemas en los últimos años, y que, como ha explicado recientemente, le impiden volver a uno de sus hobbies: correr. En una imagen en la que muestra una radiografía completa de sus piernas y caderas explica que tiene una dismetría de 2 centímetros, que es según le han comentado los sanitarios, "una brutalidad". El chef explica que trabaja para ponerle solución, pero que será "una carrera a largo plazo".

No se desepera e indica que aunque no puede correr por el momento, trabajará duro hasta conseguir el objetivo: "querer es poder".

Este es el mensaje completo que hacía el célebre cocinero, pareja de la televisiva Cristina Pedroche:

"Bueno, pues dos meses después de correr la marathon de valencia y sin poder volver a correr ( de momento ) y después de varios años con diferentes problemas, he encontrado el origen de mis dolores varios y como ha ido degenerando en otros problemas en cadena. Tengo una dismetria de 2 cm, una auténtica brutalidad según me explican... y una de las consecuencias es esa cadera y pelvis desviada y caída y todo lo que ello ha provocado en mi cuerpo en estos años. Ya estamos desde hace unas cuántas semanas poniéndole solución, pero parece que va a ser una carrera a largo plazo. Trabajaré duro y haré los deberes cada día, para que pueda volver a correr y eso no signifique acabar con una prótesis de cadera... Querer es poder !!!!!"