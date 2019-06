Comedor "compulsivo" y confeso de nuggets de pollo, Dani García refrenda su camino de separación de la alta cocina e inmersión en la más popular con una nueva alianza con una cadena internacional de comida rápida para la que ya creó, no sin polémica, una hamburguesa en 2015. Esta vez ha reformulado aquella creación, Bibo, y seleccionado las otras dos hamburguesas (Smokehouse y Queso de cabra) que integran su Signature Collection, la única de McDonald’s en todo el mundo que cuenta con la implicación de un cocinero reconocido con tres estrellas Michelin.

García –que cerrará en noviembre el restaurante que lleva su nombre en Marbella, un año después de lograr el tercer brillo, para democratizar la cocina andaluza por el mundo– considera que esta segunda colaboración con la firma tiene "mucho más sentido" por ese nuevo rumbo que ha imprimido a su carrera profesional tras estar veinte años consagrado a la alta cocina.

"Estas grandes marcas dan de comer a millones de personas en el mundo a una relación calidad precio imbatible; ya lo dijo Ferrán Adriá", subraya el cocinero, cuya Signature Collection estará a la venta en todos los establecimientos de McDonald’s de España a partir del lunes en menús que incluyen bebida y patatas o ensalada y están por debajo de los diez euros.

Pese a recibir críticas del sector por su primera hamburguesa para la cadena, el marbellí ha asegurado que "muchas personas" se la siguen pidiendo, por lo que le ha encantado reinventarla con ingredientes españoles –excepto la cebolla crujiente, que viene de Holanda– y su famosa salsa bull.

"La hamburguesa de McDonald's tiene una mala fama injusta"

"Los productos de McDonald’s no vienen de Marte", explica el chef. Por ello defiende con rotundidad lo que hay detrás de esta conocida cadena de fast food que da de comer a medio millón de personas en nuestro país cada día: "Ya le gustaría a muchos restaurantes tener la trazabilidad que tienen ellos", asegura. "La hamburguesa de McDonald’s tiene una mala fama injusta".

Para un cocinero acostumbrado a que "llenar a diario la sala del restaurante con entre 30 y 40 comensales es un éxito" y que da de comer a 130.000 personas al año en su restaurante BiBo Madrid, que "50.000 personas" puedan comer sus hamburguesas a diario no deja de ser una cifra "estratosférica". "Estoy seguro de que probablemente la mayoría de mis colegas no lo haría, ni una hamburguesa para McDonald’s ni renunciar a las tres estrellas", sostiene el chef malgueño, para quien ahora es prioritario popularizar su cocina y disfrutar del tiempo con sus hijas que la alta cocina le robaba.

Dani García sigue además con otros proyectos en marcha: el diseño de la steak house en la sede del actual triestrellado, la apertura en dos semanas de BiBo Tarifa (en Cádiz) –"yo no hago cosas si no son legales y ahí todo está en regla", recalca en relación a las protestas de ecologistas– y en julio de su versión "avanzada y lanzada" del "chiringuito urbano" Lobito de Mar en Madrid. En septiembre tiene previsto desembarcar en Qatar y a finales de año abrir un restaurante en el primer hotel de la cadena Four Seasons en Madrid.

Por si fuera poco, en su recién estrenada carrera televisiva, tiene previsto estrenar segunda temporada de su programa Hacer de comer en La 1 el lunes y acaba de publicar un recetario con el que triunfó en la madrileña Feria del Libro. Por eso, deja claro: "No dejo las tres estrellas por hacer hamburguesas".