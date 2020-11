David Bustamante confiesa sus problemas alimenticios

David Bustamante se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. A punto de celebrar 20 años de carrera musical, el artista se encuentra feliz junto a su pareja, la bailarina Yana Olina, y junto a su hija Daniella, hija en común con Paula Echevarría. "No entiendo cómo podía vivir antes de que ella naciera, la necesito. Me desarma", confesaba tiernamente el artista sobre su hija. Una estabilidad en su vida que no le fue fácil conseguir, pero finalmente pudo encontrar, situación que ha comentado con Bertín Osborne y Vicky Martín Berrocal en El show de Bertín, programa de Canal Sur.

¡Como nos reímos en el programa de mi buen amigo Bertín! Mañana miércoles a las 22’30 h lo podréis comprobar en El Show de Bertin, de Canal Sur TV pic.twitter.com/Wt8Z4F23rs — Bustamante (@David_Busta) November 24, 2020

Entre otros temas, Bustamante habló de su problema con la comida y de cómo se ha perjudicado durante muchos años. Un problema que le ha afectado emocional y físicamente y que ha acaparado las portadas de numerosos medios a lo largo de los años. Una confesión muy dolorosa con la que el cantante abría su corazón y se sinceraba públicamente.

"Tenía una mala relación con la comida, la usaba como premio y luego me castigaba por comerla", explicó el artista. "Ha sido una lucha muy dura, todos tenemos espejo en nuestras casas", se quejaba en voz alta. Asimismo, el cantante comentó cómo volvió a sufrir recientemente este tema durante el confinamiento: "En la cuarentena engordé ocho kilos, me dio por cocinar y lo hacía muy bien".

Sin embargo, David Bustamante ha aclarado que actualmente se encuentra mejor y ha logrado encontrar su equilibrio. "Ahora me cuido con mi dieta y mi entrenador", explicó. Hecho que se pudo comprobar hace unos días cuando el propio cantante visitaba a su doctora, Electra Navarrete, quien le está guiando y ayudando a conseguir su "mejor versión", siguiendo el método Pronokal. Una entrevista con la que Bertín Osborne y Vicky Martín Berrocal quedaron muy sorprendidos, y donde Berrocal confesó haber vivido en algún momento de su vida el mismo problema con la comida que David.