La inesperada declaración de amor de Álvaro de Luna a Laura Escanes

Laura Escanes y Álvaro de Luna han protagonizado un momento de lo más romántico sobre un escenario. El festival de música Zevra de Cullera ha sido la excusa perfecta para una de las declaraciones de amor más bonitas que se recuerdan. La pareja de enamorados se han convertido en el centro de atención del festival cuando el artista sevillano ha aparecido de la mano de la influencer en el escenario del festival.

Laura Escanes se encontraba tranquilamente disfrutando del concierto cuando su novio ha decidido que era el momento de subirla al escenario para compartir una canción muy especial para ambos. Álvaro de Luna le ha dedicado la canción Todo contigo, el particular himno de la pareja, una canción que habla de su bonita historia de amor. A Laura Escanes se le vio muy sorprendida y emocionada. “Esto es por ti, mi vida”, le dijo el artista mientras el público cantaba la canción. La despedida de ambos se selló de la mejor manera posible: con un beso que encendió al público asistente.

Álvaro de Luna ha compartido con sus seguidores de Instagram el romántico momento, el cual ha acompañado de un emotivo texto dedicado a la influencer. “De las cosas más bonitas que me han pasado en estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón. Ojalá duré para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de tu alma (espejo en el que me miro desde que te conozco). No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato”, ha escrito en una story de Instagram. La respuesta de Laura ha sido publicar el romántico vídeo acompañado del siguiente texto: “Estoy en una nube. Te amo @alvarodeluna”.