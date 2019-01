Así se ha declarado Paula Echevarría a Miguel Torres

Paula Echevarría está rendida a su amor, el jugador del Málaga Miguel Torres. La actriz y ex esposa de David Bustamente ha iniciado el año promocionando su serieLos nuestros 2 y este martes amadrinaba el programa de Risto Mejide Todo es mentira, en Cuatro, como compartió en instagram.

El mensaje de Paula con el que abrió 2019 es su declaración a Torres, tras días de vacaciones y parón liguero, vacaciones que pasaron en la tierra natal de ella, Asturias.

Esta es la declaración tras un año juntos: “¡Estoy tan orgullosa de ti, mi amor! No solo has estado a la altura de las circunstancias, que no eran ni pocas ni fáciles, sino que has estado muy por encima de ellas... después de lo que me has dado tú este año solo mereces que te quiera con locura el resto de mi vida ¡Feliz primer aniversario! ¡Te adoro!”.