La delicada situación económica de una exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’

Bayan Al Masri, una de las concursantes de la última edición de La isla de las tentaciones, se ha abierto en canal con sus seguidores para hablar de su delicada situación económica. La joven mallorquina no atraviesa uno de sus mejores momentos debido a la inestabilidad de su trabajo en las redes sociales. La que fuera pareja de Eros, que presume de una vida perfecta en el universo digital, ha cambiado radicalmente el chip para mostrar su estado actual.

“Las redes sociales muestran lo que nos interesa, y eso es así. Este verano he llegado a mi límite mentalmente. El trabajo en las redes sociales genera mucha inestabilidad económica y frustración”, ha comentado en una story de Instagram.

La influencer, que cuenta con formación como auxiliar de vuelo, auxiliar de enfermería y prótesis dental, ha enfocado su vida hacia las redes sociales desde su salida de La isla de las tentaciones. Bayan ha reconocido que los ingresos dependen de los contratos y colaboraciones que vaya cerrando, algo que no le permite contar con un sueldo fijo ni capacidad para ahorrar. “Dedicarse a las redes sociales es inestabilidad económica, un mes puedes ganar X y al otro Y”, ha subrayado.

Bayan se lamenta de su actual estado de vida y prefiere contar con una rutina que le permita organizar mejor su tiempo. “Nunca pensé que hablaría de esto con vosotros, pero no estoy en un buen momento conmigo misma. Necesito centrarme en una rutina, estar más en mi casa y con mi gente y ponerme a mí por delante de cualquier trabajo”, ha aclarado.

La creadora de contenido ha dejado a un lado hábitos saludables como dormir y descansar, el gimnasio o la alimentación. “He cogido muchos aviones y me he explotado priorizando el trabajo y todo lo que la vida me ha dado estos meses, pero ya es momento de pensar en mí”, ha destacado.

La joven considera que desaparecer de las redes sociales no es la solución. “El dinero no lo es todo y no da la felicidad. La felicidad la dan pequeños detalles que no valoramos hasta que la vida te hace verlo de otra manera”, ha finalizado.