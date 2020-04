Demi y Bruce, juntos y en pijama esta cuarentena

Los actores Demi Moore y Bruce Willis, a finales de los 80 la pareja de moda en Hollywood, siempre han demostrado que su relación de amistad y cariño podía sobrevivir más allá de sus diferencias. Estuvieron casados durante 13 años, entre 1987 y 2000, pero aún separados y con nueva pareja en el caso de él, se mantienen muy cerca en momentos de necesidad, como el actual. El ex matrimonio convive en esta cuarentena contra el coronavirus junto a dos de sus tres hijos en Los Ángeles. De esta forma han logrado mantener a su familia lo más unida posible.

Tallulah, una de sus hijas, ha compartido en su cuenta de Instagram una foto que ha hecho las delicias de sus seguidores y que pronto se ha convertido en viral. En ella Demi y Bruce aparecen en plena fiesta de pijamas abrazados. En el retrato familiar aparece también Scout, otra de sus hijas, y su pareja, el director Dillon Buss, ambos con el mismo pijama a rayas verde. Rumer, la mayor, es la única que pasa estos días sin su familia. "Neutralidad caótica", escribió Tallulah junto a la foto, sorprendiendo a miles de seguidores.

Moore había compartido ya anteriormente otras imágenes durante su aislamiento familiar por el covid-19. Sin embargo, en ninguna de ellas hizo mención a la presencia de su ex marido en la misma residencia en la que está alojada con sus hijas. La intérprete explicó que estaba inmersa en un proyecto nuevo en el que mostraría las fotos de toda su vida y carrera.

La protagonista de Ghost y Willis se casaron en 1987 convirtiéndose en una de las parejas del espectáculo más requeridas, hasta su comentado divorcio en 2000. La actriz escribió sobre su separación en sus escandalosas memorias Inside Out: "Es algo gracioso decirlo, pero estoy muy orgullosa de nuestro divorcio". "Creo que Bruce tenía miedo al principio de que nuestra separación fuera difícil, y que yo expresaría enfado y obstruiría su acceso a las niñas, pero no lo hice y él tampoco. Al principio no fue fácil, pero logramos dirigir nuestro corazón y relación, el amor que creó nuestra familia, hacia algo nuevo que les dio a las niñas un ambiente amoroso...", afirma en su biografía.