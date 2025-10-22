Los demoledores titulares de Irene Rosales en una nueva portada de revista

Irene Rosales ha dado la cara en las páginas de la revista Semana. La modelo sevillana sigue protagonizando portadas en las revistas del corazón. Semana lleva a su portada una entrevista exclusiva con la exmujer de Kiko Rivera, tras conocerse que ha rehecho su vida sentimental junto a Guillermo, el empresario que le instaló el césped artificial en su vivienda hace cinco años.

La influencer ha explicado en la citada revista los motivos de su ruptura con Kiko Rivera después de nueve años de matrimonio. Irene, pese a los rumores que están surgiendo sobre los tiempos de su relación con Guillermo, asegura que no le ha sido infiel al padre de sus dos hijas. “Nunca le ha sido infiel. He sido más madre que esposa. Llegó un día en el que me di cuenta que solo vivía para los demás. Por primera vez pienso en mí y me priorizo. Soy joven, solo tengo 34 años y me merezco vivir y disfrutar de la vida. A Kiko le he dado las explicaciones que creía necesarias”, ha contado.

La ruptura se produjo tras el viaje familiar que realizaron en el mes de agosto a Baleares. Según Irene fue una decisión mutua. “Kiko y yo tomamos la decisión de separarnos de mutuo acuerdo cuando volvimos de nuestras vacaciones”, ha aclarado.

Irene ha dedicado unas breves palabras a su nueva ilusión. “Guillermo y yo solo somos dos personas adultas y sin compromisos que se están conociendo. Estoy feliz, estoy muy bien y no voy a negar a admitirlo”, ha declarado sobre el empresario sevillano con el que ha iniciado una relación sentimental mes y medio después de su ruptura con Kiko. La influencer asegura que Guillermo no tiene nada que ver con el final de su historia de amor con el hijo de Isabel Pantoja. “Mi matrimonio con Kiko terminó y yo empecé a tener una amistad con este chico y no ha tenido nada que ver con mi separación”, ha indicado.

En la entrevista también se ha referido al papel de Isabel Pantoja como abuela de sus hijas Ana y Carlota. En su día mantuvo una buena relación con ella, pero en los últimos años el vínculo era prácticamente inexistente. Por otra parte, su madre, Mayte Vázquez, falleció en 2020, por los que sus hijas han crecido sin el apoyo de sus abuelas durante los últimos años. “Me ha costado más hacer entender a mis hijas que no está mi madre que el hecho de que Isabel Pantoja no esté presente”, ha confesado sin negar la ausencia de la tonadillera desde que se rompiera la relación con su hijo Kiko Rivera.

El comunicado que ha compartido Irene Rosales en Instagram. / INSTAGRAM

Por último, la modelo ha explicado los motivos que le han llevado a dar la exclusiva a la revista Semana en una story de Instagram. “Muchos podrán entender, o no, que haya dado una entrevista a la revista Semana. Y como igual se va a hablar de todo (como es normal), pues he preferido ser yo misma quien cuente algunas cosas. Todo desde el cariño y el respeto. Estoy muy agradecida por cómo me han tratado”, ha expresado tras ver el resultado de la entrevista.