La parisina de los años 60 regresó con fuerza el viernes en el desfile de Chanel, marcado por el debut de Virginie Viard como directora creativa de la maison tomando el testigo al desaparecido Karl Lagerfeld, pero también por la intromisión de una espontánea que se coló entre las modelos y tuvo que ser invitada a bajarse de la pasarela por la modelo Gigi Hadid.

Sobre los típicos tejados de la capital gala, recreados para la ocasión en el museo Grand Palais, las modelos salieron juntas, como es habitual al término del pase, para posar en el llamado carrousel final, una foto de familia. Pero entonces, una mujer sentada entre el público, vestida con un traje chaqueta de tweed blanco y negro de la firma, botines, sombrero y bolso, se subió súbitamente a la pasarela y se puso a desfilar con las manos en la cintura y haciendo gestos. Las maniquíes que iban detrás de ella siguieron andando imperturbables. La intrusa recorrió buena parte de la pasarela y finalmente fue la top estadounidense Gigi Hadid, una de las protagonistas de la cita junto a Kaia Gerber (hija de la top Cindy Crawford), quien la emplazó a bajarse de forma casi imperceptible, hasta el punto de que algunos espectadores creyeron que la performance formaba parte del show. Hadid se convirtió en la salvadora del desfile al cogerla del brazo con total naturalidad, bajándola de la pasarela entre las demás modelos y escoltándola hasta seguridad.

La intrusa ha sido identificada por medios franceses como WWD: se llama Marie Benoliele y es una cómica y youtuber conocida también como Marie S’Infiltre por hacer apariciones tan espontáneas como esta. La última de ellas, en el desfile de Etam.

Si bien pocos invitados se percataron, Vanessa Friedman, crítica de moda del New York Times, colgó las imágenes en su cuenta de Twitter y en seguida empezaron a compartirse. "No estaba premeditado", declaró una portavoz de Chanel, quitando hierro al asunto. "Pero no vamos a hacer un drama con ello", añadió.

Viard, que tomó las riendas de la firma tras la muerte de Lagerfeld en febrero, apostó por presentar mil y una versiones de la clásica chaqueta de tweed, queriendo imprimir un estilo sofisticado y femenino.

Chanel presentó una colección primavera-verano juvenil y ligera, rica en pantalones cortos, mallas ajustadas, prendas brillantes con tejidos metalizados y falditas de vuelo inspiradas en el cancán francés, propuestas todas ellas que rejuvenecen a la firma. Viard va dejando su huella poco a poco en un Chanel mucho menos rococó de lo que acostumbraba el alemán y también menos inclinado hacia el marketing: las modelos desfilaron en su mayoría sin bolsos, no hubo llamativos accesorios ni una joyería exagerada. Tan solo destacó un pequeño modelo alargado en piel, que parecía concebido para llevar una botella.

El vaquero fue también otra apuesta, abombado en los pantalones y redondeado en una cazadora decorada con volantes de encaje. Los colores no salieron apenas del blanco y el negro, con alguna pincelada muy sutil en rojo, como la flor que lleva Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford que acaba de cumplir 18 años, en la foto de abajo.