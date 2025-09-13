Desigual Studio, el desfile de moda del momento y todas las famosas que han estado allí

La firma Desigual se ha vestido de fiesta con el lanzamiento en esta semana de Desigual Studio, la nueva línea premium que eleva la esencia creativa de la marca.

La Nau de Turbines de les Tres Xemeneies, en Barcelona, en el término de Sant Adrià del Besòs, se convirtió en el entorno industrial de un desfile que congregó a más de 500 invitados, desde iconos de la moda como Edward Enninful, quien fuera director de la revista British Vogue, hasta estrellas globales como la cantante Becky G, Lila Moss, Nicki Nicole (pareja del joven futbolistas Lamine Yamal), Paris Jackson o la actriz Ester Expósito. El evento, que ha desatado el furor en redes, marca un hito para Desigual con una colección que une sus raíces inconformistas con materiales más sofisticados buscando un nuevo público fashionista.

Paris Jackson, Ester Expósito, Nicki Nicole y Becky G en el front row de Desigual Studio

Ferragni, María Pombo, Violeta Mangriñán y Laura Escanes en el front row de Desigual / Break Studio

El desfile de Desigual Studio FW25 reunió un front row de lujo con influencers españolas como Laura Escanes, María Pombo, Violeta Mangriñán, Miranda Makaroff, Martina Cariddi, Carla Díaz, María Fernández Rubíes, Nina Urgell y María Escarmiento. Por Italia, Gaia Gozzi, Valentina Ferragni, Elisa Maino o Ludovica Coscione. Por Francia Lena Mahfouf, Clara Berry, Anne-Laure Mais, Mara Lafontan y Sabina Socol; por Alemania, Kayla Shyx, Ischtar Isik y Leslie Malso; por México, ndrea Chaparro, Maria Bottle y Alejandra Capetillo o por Japón Riisa Naka, y China Angelene Sun y Cassie Gu.

Modelos de Desigual Studio

Paris Jackson y Ester Expósito volvieron a saludarse tras su viral encuentro en el desfile de verano 2024. Para la puesta de largo de Desigual Studio debutó en la pasarela Aydan Nix, hermana menor de Bella y Gigi Hadid quienes despuntaron con Desigual en Nueva York en los desfiles de la Semana de la Moda de 2014 y 2015. Aydan cerró el desfile con un look impactante que lucía el lema “Why?”, guiño a la herencia reivindicativa de la marca, que ya en 1990 alzó la voz con mensajes como “War is not the answer”.

Con raíces palestinas, Nix aprovechó su estreno para visibilizar el sufrimiento de su pueblo, un gesto que conectó con la convicción de Desigual de usar la moda como altavoz social.

Una de las modelos de Desigual Studio

Desigual Studio FW25 es un viaje al archivo de la marca reinterpretado con un lenguaje premium sus raíces. La colección, descrita por Fernanda Blasco, directora de Producto de la firma como un “laboratorio creativo”, abraza la dualidad del mar y la montaña con siluetas deconstruidas, sedas, pieles y denim experimental. Piezas como la chaqueta Patch 1984, ahora en piel con print denim, o vestidos de seda asimétricos teñidos a mano, evocan el ADN de Desigual, en una colección que ha sido muy valorada.

Una propuesta de Desigual Studio

En accesorios como bolsos de piel con herrajes en forma de corazón y botas con tacones arquitectónicos, impulsan la renovada propuesta de esta compañía.

Los cinco looks masculinos presentados refuerzan una visión cosmopolita, con el logo de la marca transformado en un símbolo artístico en cashmere y denim.

Con un manifiesto que recupera el icónico “Why?”, Desigual Studio invita a cuestionar la polarización y propone empatía en un mundo incierto. La colección, respaldada por partners como L’Oréal Professionnel y Sephora, une artesanía y vanguardia.

El lema pro-palestino 'Why?' en la presentación de Desigual Studio

El público congregado en la nave industrial junto al mar respaldó con aplausos esta colección sacudida por confeti amarillo, color de la firma barcelonesa.

Tras el desfile hubo un afterparty con el apoyo de las firmas Freixenet, Estrella Damm y la cadena de burgers Vicio. Una cóctel muy informal en el que las estrellas han brindado por esta nueva etapa, que afianza su horizonte, la firma Desigual.