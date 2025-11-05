El día que Pastora Soler se comió a Pilar Sánchez, el duro relato de la artista

Pastora Soler ha publicado sus memorias que se presentan con un título muy significativo: Cuando se apagan las luces, aparecen las estrellas. La artista de Coria del Río se ha sincerado en un esperado libro en el que relata los momentos más importantes de su vida. Uno de los más duros fue el momento en el que tocó fondo y tuvo que alejarse de los escenarios para salvar su vida.

Pilar Sánchez, el nombre real de la cantante, ha recordado aquella maldita noche de 2014 en Málaga en la que pensó en quitarse la vida. “La noche en que mi voz, mi cuerpo y mi alma me gritaron ‘hasta aquí hemos llegado’. Si hubiera encontrado algo a mano debajo de aquella mesa en la que me escondí, me habría quitado la vida”, ha confesado.

Un día después, el 1 de diciembre de 2014, anunciaba en un comunicado su retirada de los escenarios. “Por primera vez formulé en voz alta las palabras miedo escénico”, ha revelado.

En su autobiografía, la intérprete de Quédate conmigo ha destacado el papel que jugó su psicólogo para entender todo lo que le estaba sucediendo. “El origen de todos mis males era Pastora Soler y no yo, Pili. En el momento en el que di carpetazo a Pastora sentí una enorme liberación. Me libré de la pesada carga que me estaba asfixiando, que estaba acabando conmigo. Pensar que ya no iba a cantar me produjo una sensación de paz indescriptible que hacía tiempo que no tenía. A veces, cuando estás metida en tu vorágine de trabajo y de vida, no te das cuenta de que no estás bien. Por suerte, supe verlo y decidí parar. No sé qué habría sido de mí si llego a seguir con esa tortura”, ha explicado.

Su hermano Chelu, que por aquel entonces era su representante no daba crédito ante el comunicado. “¿Estás segura de lo que has hecho?”, le preguntó. “Sí. Tenía que contar mi verdad y se lo debía a mi gente. No puedo seguir con este dolor y este sufrimiento. Lo siento mucho, porque sé que te dejo a ti y a mucha gente con el culo al aire. Perderéis vuestros trabajos, pero esto es insoportable. Estoy cansada de tener miedo y de no disfrutar de lo que antes me hacía tan feliz”, le contestó Pastora.

Francis, su marido, había notado un distanciamiento por el éxito de Pastora Soler. “Desde lo que te pasó en Sevilla… mi Pili desapareció. Solo veía a Pastora Soler, y yo no me había enamorado de ella”, ha expresado en el libro.

Muchos no llegaban a entender que una artista con dos décadas de trayectoria tuviera pánico escénico de repente. “Pues sí, queridos es posible. Sudoración excesiva, taquicardias, malestar estomacal. La ansiedad era muy real”, ha detallado. Además, en aquel momento no se hablaba tan claro como ahora de la salud mental. “Aquí en España casi no se hablaba del tema, me sorprendió el impacto que aquello tuvo”, ha desvelado.

Su tabla de salvación fue el embarazo, un hecho que pospuso durante mucho tiempo y por el que volvió a ser la mujer que existe detrás del personaje. “Nunca encontraba el momento adecuado. La artista estaba siempre por delante. Volví a llorar, pero, en esta ocasión, de alegría. Quedarme embarazada fue mi salvación. Tocaba ser Pilar, la mujer, la madre, la esposa, la hija, la hermana, la amiga… Tocaba empezar a disfrutar de la vida”, ha concluido.