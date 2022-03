El discurso machista de Chris Rock sobre Penélope Cruz que pasó desapercibido

Cuando Will Smith se levantó de su asiento y subió al escenario hasta encontrarse con Chris Rock y soltarle un tortazo el mundo del cine y los millones de espectadores que seguían la Gala de los Oscar 2022 desde sus hogares se quedaron perplejos.

Todo quedaba desde entonces en un segundo plano. El debate durante horas ha girado en torno a los motivos que llevaron a Will Smith a actuar así y las consecuencias que ello podría acarrearle. Los límites del humor mezclados con la salud, la justificación del uso de la fuerza, la necesidad de dar ejemplo...En lo que pocos habían reparado era en que poco antes de que Will Smith cambiara las risas por las agresiones, Javier Bardem pudo haber adoptado su misma postura. ¿Por qué? Por un discurso machista de Chris Rock en torno a Penélope Cruz que pasó desapercibido. Aquí os lo explicamos.

Javier Bardem y Penélope Cruz estaban viviendo su Gala de los Oscar más especial. Él, ganador de la estatuilla en 2008 como Mejor Actor de Reparto en la película No es país para viejos, volvía a estar nominado, esta vez como Mejor Actor por su papel en Ser los Ricardos; ella, nominada como Mejor Actriz por su papel en Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, y en las posibles quinielas para ganar el Oscar. Imagínense. Nervios, emoción, felicidad. Y en esas Chris Rock también decidió dirigir las mayores dosis de su humor hacia ellos.

Defensa de Bardem en la alfombra roja

"Javier Bardem y su mujer están nominados hoy. Si Bardem gana y ella no, entonces él no ganará esta noche", expuso el presentador de la gala en clara alusión a que como ganara él solo ella sentiría celos y no habría quién la aguantara pese a él estar feliz con su victoria. "¿Sabéis quién tiene el trabajo más duro esta noche? Javier Bardem y su esposa están nominados. Si ella pierde, no hay forma de que él pueda ganar. Javier está rezando para que le gane Will Smith. ¡Por favor, dios mío!", remató Rock en referencia a los actores españoles, dejando a Penélope de "mujer de" y sin pronunciar su nombre durante todo el monólogo. Machismo que provocó las risas en la sala, pero que no tienen nada que ver con una realidad que bien se encargó de reflejar el propio Javier Bardem previamente en la alfombra roja.

Couple goals: Penelope Cruz and Javier Bardem, both nominated for #Oscars tonight, walk the red carpet together. https://t.co/abMq1BYSsP pic.twitter.com/uJzZ1xOXRW — Variety (@Variety) March 27, 2022

"Ella es una superheroína por sí misma. Es una gran mujer. Es lista, brillante, valiente, generosa, amorosa, se preocupa por los demás, y también es débil. Es una supermujer", describía Bardem a su mujer cuando le preguntaban en Variety sobre sus opciones de conseguir el Oscar.

Finalmente ninguno de los dos se llevó el reconocimiento. Fue Jessica Chastain la que se llevaba el Óscar por 'Los ojos de Tammy Faye', pero Penélope Cruz se llevó el Oscar a la elegancia y Javier Bardem al del saber estar.