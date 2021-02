Hace un par de décadas la firma Victorio & Lucchino estaba asociada al éxito y el lujo en la moda y sus creadores, José Víctor Rodríguez Caro y José Luis Medina del Corral, eran los diseñadores de más éxito del momento. El primero cordobés y el segundo sevillano, comenzaron su trayectoria en la moda a finales de los 70 en Sevilla, en el departamento de diseño de la empresa Disart.

Juntos decidieron lanzar su propia marca y en 1985 diseñaron su primera colección, que presentaron en un desfile en Nueva York. En 1984 se introdujeron en el sector de la moda nupcial; en 2011 cedieron su licencia nupcial a la empresa Raimon Bundó. Sus creaciones no solo se conocieron en España, sino que llegaron a países como Japón, Alemania, Italia, Francia, Países Bajos y Estados Unidos. En 2018 la Justicia inhabilitó a los creadores para administrar compañías durante dos años debido a sus deudas. Del éxito más rotundo, al ostracismo más fulgurante.

Aunque Victorio & Lucchino dejaron de representar el éxito de los diseñadores andaluces en el mundo, otros han cogido su testigo y desfilan en los últimos años en París, Nueva York y Milán recibiendo inmejorables críticas. Es el caso del cordobés Alejandro Gómez Palomo (Posadas, Córdoba, 1992), quien no sólo es el artífice de una marca que desde 2015 lleva su apellido y a España por bandera, Palomo Spain, sino que de su talento ha nacido un microcosmos propio, fantástico, en el que impera la extravagancia, la ropa "fluida" o sin género que transmite un mensaje. Superestrellas de la música como Rita Ora pisan la alfombra roja en albornoz y un séquito de fieles a su estética le acompañan bajo el nombre de 'Los Palomos'.

Desde España, más concretamente desde el taller que tiene en su Posadas natal, con una estética maximalista con reminiscencias barrocas y aires andaluces, muy en la línea del último Gucci que pone patas arriba la diferencia de género, Palomo Spain ha llegado al mundo entero. Hemos visto sus creaciones expuestas en el Metropolitan Museum (MET) de Nueva York, a Rosalía bailar a ritmo de sus patrones y hasta a la mísmisima Beyoncé presentar a sus hijos mellizos en sociedad con un diseño que lleva su nombre, en una imagen para el recuerdo y que se sitúa en los primeros puestos de las publicaciones de Instagram con más 'Me gusta' de la historia.

Petro Valverde, por su parte, es el último modista de Alta Costura que queda en España, con permiso de Lorenzo Caprile. El 18 de marzo de 1995 este sevillano del barrio de San Lorenzo hizo realidad su sueño: ser el autor del vestido de novia de la infanta Elena, a la que vestía desde 1984. Dice que en su vida hay un antes y un después de esa fecha. Petronilo Valverde empezó haciéndole ropa a su hermana y sus amigas y, tras pasar por diferentes talleres de sastrería de la capital andaluza, se marchó a Madrid en 1974.

Lleva 45 años en el mundo de la moda y durante la pandemia decidió reinventarse recurriendo a su otra gran pasión: la docencia. De ahí que haya lanzado haca poco un canal de YouTube con tutoriales para enseñar a coser. Ya no va a hacer más colecciones; quiere ir bajando el ritmo y hacer otro tipo de cosas que también le llenan y siempre relacionadas con su profesión: vídeos, cursos, charlas, conferencias.

Vicky Martín Berrocal es otra diseñadora muy vinculada a Sevilla, donde residía hasta hace poco, aunque nació en Huelva. En 2003, y tras alcanzar una fama que no esperaba al casarse–y luego divorciarse– del torero Manuel Díaz El Cordobés, decidió crear su propia firma, Vicky Martín Berrocal, inicialmente dedicada a los trajes de flamenca. Poco a poco, pasó a diseñar vestidos de fiesta, de novia, bolsos y demás complementos, y recientemente lanzó al mercado incluso dos perfumes: Eterna y Alba.Uno de los hitos de su carrera fue cuando la actriz estadounidense Uma Thurman lució uno de sus vestidos para el calendario 2014 de Campari. En 2015 decidió cambiar el nombre de la firma, que pasó a llamarse Victoria.

La cordobesa Juana Martín ha sido la primera diseñadora gitana en pisar las pasarelas de París y Nueva York. No atraviesa su mejor momento, al menos financiero, debido a que en abril tendrá que ir a juicio y enfrentarse a una petición de ocho años de cárcel por una concesión irregular de préstamos para mantener a flote su marca. Ha cumplido 21 años en la moda, y en estas dos décadas ha ido consolidando su estilo tan particular, que lleva un indiscutible sello gitano. Comenzó en moda flamenca y luego fue ampliando su campo de trabajo a los vestidos de novia, pret-a-porter, complementos y trajes a medida.

La diseñadora de moda flamenca (que también elaboraba vestidos de novia, de Comunión y de invitadas) Aurora Gaviño es otra emprendedora de este sector que no ha tenido más remedio que ampliar horizontes y, tras el estallido de la pandemia, digitalizó su negocio vendiendo prendas para el día a día y complementos que no pierden su esencia flamenca. La sevillana presentó la pasada primavera una colección urbana que puede adquirirse on line y que incluye sobrecamisas, abrigos, vestidos de día, sudaderas y otras prendas que se caracterizan por sus telas personalizadas, así como sus diferentes texturas, inconfundibles encajes, saris indios, crochet, flecos y estampados épicos de la firma. También hay riñoneras y bolsos en su nueva colección.

En el grupo de jóvenes promesas que darán mucho que hablar los próximos años se encuadra Moisés Nieto, un jienense de 36 años que ya ha cumplido una década en la moda. Natural de Úbeda e hijo de agricultores, su pasión por el diseño le vino a través de la música. Defiende la ropa sencilla y cómoda, y apuesta por una moda sostenible con prendas elaboradas con algodón orgánico, tencel y tejidos más técnicos como acrílicos o fibras recicladas.