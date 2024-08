¿Cuándo se divorciarán Jennifer López y Ben Affleck?

El divorcio de Jennifer López y Ben Affleck es una cuestión que se viene cocinando a fuego lento en los últimos meses. El anuncio oficial de la separación de la pareja está cada día más cerca. La revista Page Six ha desvelado las declaraciones de una amiga de la pareja que asegura que el matrimonio está complemente roto desde hace meses y que podrían comunicar la noticia del divorcio para finales de verano.

Según la versión de esta persona del entorno de la pareja, ambos se dejaron llevar en 2022 por la nostalgia de aquel primer compromiso que alcanzaron en el año 2004. “Se dejaron llevar por el momento. Han dejado atrás todos los asuntos pendientes de hace más de 20 años. Han llevado las cosas hasta el final y ahora saben con certeza que no están hechos para el largo plazo. Ya no hay preguntas sin respuesta. Han visto todo lo que necesitaban ver y se acabó”, ha declarado a Page Six.

El matrimonio podría anunciar el final de su relación sentimental a final de este verano. / GETTY IMAGES

La citada fuente, sin concretar cifras, ha confirmado que probablemente estemos ante el divorcio “más elaborado y costoso de la historia”. El actor y la cantante forman una de las parejas más ricas de Hollywood. Cuentan con un patrimonio multimillonario debido a su incontestable éxito profesional. Ambos son dos estrellas mundiales, Ben de la interpretación y JLo de la industria musical.

Tanto Jennifer López como Ben Affleck están trabajando en el acuerdo de divorcio, cuyo anuncio oficial se espera para finales de verano. Ambos pretenden deshacerse de sus pertenencias para repartir las ganancias a partes iguales. Por el momento, han puesto a la venta la mansión de Beverly Hills, que cuenta con un valor aproximado de 68 millones de dólares, y algunas obras de arte que pertenecen al matrimonio.

Una persona cercana al actor ha confesado que Ben y JLo no tienen intención de dar marcha atrás. “Ben ya encontró su nuevo hogar y Jennifer está a punto de elegir el suyo. Está totalmente decidido y no hay ningún interés, inclinación o razón para dar marcha atrás”, ha desvelado.