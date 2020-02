Otro disgusto para Isabel II: el divorcio de su primer nieto

Isabel II ya conoce la repercusión de los mediáticos divorcios de sus hijos; el más sonado el del heredero, el príncipe Carlos, de Diana de Gales. Por si no tuviera bastantes noticias malas en los últimos meses, tras la retirada de su hijo Andrés de la vida pública y la fuga del príncipe Enrique y Meghan, ahora es uno de sus nietos, el mayor, el que le da un disgusto. Peter Phillips, el hijo mayor de la princesa Ana, y la canadiense Autumn decidieron poner fin a su relación en 2019 tras doce años de matrimonio y dos hijas en común de 9 y 7 años. Según Buckingham, no habían realizado ningún comunicado oficial antes pues no se considera a Peter Phillips "miembro de alto rango de la familia real (británica)", según el comunicado que se acaba de emitir tras publicar la prensa la noticia de la separación.

Además, la ex pareja ha anunciado que compartirán la custodia de sus dos hijas, Savannah e Isla. También siguen viviendo en el condado de Gloucester, ado nde se asentó su familia hace años, zanajando así los rumores que apuntaban a que las pequeñas vivirían en Canadá, tierra natal de su madre. "La decisión de divorciarse y compartir la custodia se produjo después de muchos meses de conversaciones y aunque triste, es una decisión amistosa", reza la nota enviada a través de un portavoz de la familia real inglesa.