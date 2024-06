La drástica decisión de María del Monte e Inmaculada Casal: quieren cambiar de vivienda

María del Monte e Inmaculada Casal viven con el miedo en el cuerpo desde que sufrieron el pasado mes de agosto un robo en su vivienda, ubicada en la localidad sevillana de Ginés. La presentadora de Andalucía de tarde en Canal Sur se refirió hace unos días a su estado de ánimo en el último programa de la temporada. Ha sido su año más difícil y vive aterrorizada desde que entraron en su domicilio.

“Yo estoy fastidiada. Han sido días difíciles, el programa me ha venido bien porque he pensado en otra cosa. No me gusta hablar del tema, dije que no iba a aprovechar el programa para ello. Solo digo que respeto la decisión judicial y que sabía que iban a salir en libertad con cargos a la espera de juicio. ¿Sabes que te digo una cosa? Tengo miedo porque saben quién soy, saben dónde vivo, cuál es mi familia, dónde salgo, a qué hora salgo…”, dijo totalmente derrumbada y con lágrimas en sus ojos.

En esa confesión ya se barruntaba una posibilidad de cambio de vivienda, un pensamiento que ronda en las cabezas de María del Monte e Inmaculada Casal para poner fin a su pesadilla. Ambas son presas del pánico en su vida diaria, más aun cuando son conscientes de que los autores del robo están en la calle a la espera de juicio. María e Inmaculada saben que los presuntos autores del robo conocen dónde viven y cuáles son sus horarios, como bien recalcó la periodista en su programa de Canal Sur.

Por ello, según ha desvelado El Español, la pareja estaría pensando en una mudanza como solución desesperada a sus problemas. De momento, el hecho que frena esta drástica decisión es la importante carga sentimental que posee la vivienda para María del Monte. En ese domicilio vivió los últimos días en vida de su madre, de ahí que su resistencia a abandonar la casa.

No obstante, no se trataría de una decisión a la ligera, ya que el matrimonio viene meditando ese pensamiento durante los últimos meses. La decisión final depende en mayor medida de la intérprete de Cántame. La vivienda, diseñada a su antojo, lleva implícita una enorme carga emocional que hace que le cueste mucho desprenderse de ella. De momento, es una idea que ambas están barajando y que determinará si se impone el factor sentimental o el miedo que les aterroriza desde el pasado mes de agosto cuando se produjo el robo en el que presuntamente estaría implicado Antonio Tejado, el sobrino de María del Monte, como autor intelectual.

Hace unos días era una amiga del matrimonio y rostro conocido de Canal Sur, Toñi Moreno, quien hablaba sobre la situación de María del Monte e Inmaculada Casal. “Son amigas mías, ya lo sabéis. Yo presento un programa por las mañanas en Canal Sur donde no doy ninguna información sobre ellas, aunque luego hable con ellas porque son mis amigas. Ellas están mal. ¿Cómo van a estar? Esto no es nuevo. Esto fue en agosto y han pasado un año muy duro. Hombre, los tipos que entraron en su casa están en la calle. Aunque intentan que esto no les condicione la vida y están viajando mucho, están comiendo en sitios ricos e intentando ser feliz porque además se lo merecen. Yo adoro a María y adoro a Inma”, ha reconocido.