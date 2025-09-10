La drástica decisión que ha tomado Leire Martínez con sus recuerdos de La Oreja de Van Gogh

Leire Martínez encara una nueva etapa profesional en su vida y tiene claro que hay recuerdos del pasado que no tienen cabida en el presente. Hablamos de varios objetos de La Oreja de Van Gogh que ha decidido poner en venta a través de la plataforma Wallapop, con la que ha colaborado en un anuncio muy particular.

La cantante es la nueva protagonista de una campaña publicitaria de Wallapop, donde se pueden adquirir hasta cuatro objetos estrechamente ligados a La Oreja de Van Gogh, el grupo musical al que ha pertenecido durante 17 años.

El primero de esos objetos es un micrófono que usó en los primeros conciertos de la mítica banda. “Es perfecto para esa canción mítica del karaoke”, ha destacado la artista en el vídeo promocional.

El segundo de ellos es una corbata con motivos de La noche estrellada, el cuadro de Vincent Van Gogh que utilizó en su entrevista en La Revuelta del pasado mes de abril. “Ideal para ir a la tele, sobre todo si quieres dar que hablar”, ha comentado.

El tercero se trata de un jarrón del que han volado las rosas, título de una de las canciones más icónicas de La Oreja de Van Gogh. “Sin rosas, ¿para qué quiero yo este jarrón?”, ha señalado.

Por último, unos guantes rojos que llevó en el rodaje de Mi nombre, su primera canción en solitario tras dejar la banda. “Si te los quedas, cuídalos”, ha dicho sobre el objeto al que probablemente le guarde más cariño en estos momentos.

El anuncio simbólico que ha grabado junto a Wallapop está cargado de significado. Así lo ha explicado la propia Leire. “Estoy en plena evolución personal y profesional. Ha llegado el momento de agradecer y soltar, de despedirme de objetos que fueron importantes, pero que ya no encajan con mi presente. Creo que no hay mejor manera que celebrar el inicio de esta nueva etapa en solitario y me ilusiona especialmente pensar que estos productos puedan encontrar su lugar con otra persona y llegar a ser tan significativos para alguien más como lo fueron para mí”, ha declarado.

Los cuatro objetos se pueden conseguir a través de Wallapop de una curiosa forma. Están puestos a la venta a cero euros. Para adquirirlos hay que hablar a través del chat de la plataforma y responder a la siguiente pregunta: “¿Por qué mereces ganar el producto en cuestión?”. Se admitirá una participación por persona. Los cuatro ganadores saldrán de un veredicto de un jurado establecido por Wallapop que valorará la originalidad de las respuestas.