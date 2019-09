El duque de Alba se defiende

Carlos Fitz-James Stuart, el actual duque de Alba, ha concedido una entrevista a la revista ¡Hola! en la que responde, sin citar, a las acusaciones de su hermano menor, Cayetano, quien le inculpó por no respetar la última voluntad de su madre ni el patrimonio de la Casa de Alba. En esta entrevista, publicada en el especial por el 75 aniversario de la publicación, Carlos expone también los motivos por los que abrirá al público el Palacio de Liria el próximo día 19.

Durante un interesante paseo por Liria y por sus tesoros, el duque responde "emocionado" a las preguntas sobre su vida y sobre su mandato al frente de la aristocrática casa. Porque, afirma, sus últimos cuatro años como duque de Alba los ha dedicado a "ordenar la situación económica" de la Casa. También recuerda, sin mencionar a nadie de su familia que hay que llevar la Casa de Alba "con la dignidad y sinceridad que exige". "Creo que en cuatro años y medio he hecho muchísimas cosas, aunque no me corresponde a mí decirlas", sostiene Carlos, "pero le diré que he mejorado la situación económica de la Casa, he ordenado el patrimonio histórico artístico y he abierto mis tres casas: Dueñas, luego Monterrey y ahora Liria, y llevo restaurados más de 50 cuadros".

El XIX duque de Alba explica además los motivos que le han llevado a abrir sus palacios: "Lo he considerado dado las peticiones que había para visitar Liria y los demás. Hay una gran demanda social y, por tanto, he decidido compartir con toda la ciudadanía el disfrute de la colección". Según el duque no habrá incompatibilidades entre vida privada y pública: "Todo está organizado para que sea compatible enseñar la casa y al mismo tiempo, poder vivir cómodamente en ella".

En la entrevista también hay un momento para hablar de la vida personal del duque, quien repasa la trayectoria vital y laboral de sus dos hijos, a quienes recuerda que tiene "¡muchas!" ganas de ser abuelo. Lo que parece más improbable es que el duque de Alba se case de nuevo pues Carlos manifiesta que"estoy bien en mi actual estado y no me hace falta nada".