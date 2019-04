Los duques de Sussex han batido un récord mundial sólo unos días después de abrir su cuenta de oficial de Instagram. El príncipe Enrique y su esposa Meghan, que esperan a su primer hijo para finales de mes, lanzaron el martes su cuenta oficial independiente de la de los duques de Cambridge y, en cinco horas y 45 minutos, sumaron un millón de seguidores, algo nunca antes alcanzado según ha informado la organización Guinness World Records.

Quien ostentaba este récord hasta la fecha era el cantante de pop norcoreano Kang Daniel, quien consiguió esa cifra en once horas y 36 minutos el pasado enero y, antes que él, David Beckham reunió en 2015 ese número de seguidores en 25 horas. El viernes, tres días después de la apertura del nuevo perfil de Enrique y Meghan, la pareja ya sumaba 3,8 millones de seguidores, mientras que la del príncipe Guillermo y Catalina tiene 7,4 millones. "Bienvenidos a nuestra cuenta oficial, esperamos compartir el trabajo que nos motiva, las causas que seguimos, hacer anuncios importantes y tener la oportunidad de llamar la atención sobre temas importantes. Agradecemos su apoyo", fue el mensaje de bienvenida de los duques de Sussex a todos su seguidores. La primera publicación de la cuenta @sussexroyal ya tiene más de un millón 'me gusta' y 900.000 de ellos se consiguieron el día que se publicó, el mismo martes 2 de abril.

La decisión de abrir un perfil propio para los duques de Sussex fue tomada por su nueva oficina de comunicación, dirigida por Sara Latham, una de las expertas en este ámbito que asesoró a la política Hillary Clinton en la campaña electoral de 2016 y que también ha trabajado para Barack Obama.Antes de contraer matrimonio con el hijo menor del príncipe Carlos y la fallecida Diana de Gales, Meghan Markle cerró todos sus perfiles en redes sociales, pese a que tenía 1,9 millones de seguidores en Instagram y 350.000 en Twitter.

La familia real británica abrió su cuenta oficial en Instagram en 2013 y, en la actualidad, tiene cinco millones de seguidores. Por su parte, la reina Isabel II lanzó personalmente su primer post en esta red social el mes pasado durante una visita al Museo de Ciencia de Londres, una publicación que alcanzó los 280.616 'me gusta'. Existen, de hecho, varias páginas de fans y actualizaciones en línea con fotos de la familia real inglesa. No obstante, sólo las que tienen un fondo azul y el logotipo de la corona son las cuentas verificadas y oficiales. The Washington Post cuenta la anécdota de que el nombre de usuario empleado por el matrimonio, @sussexroyal, fue "secuestrado" sin querer a un inglés llamado Kevin Keiley, de 55 años, quien para elegir el suyo en su día mezcló el condado de su país (Sussex) y su equipo de fútbol favorito (Reading Royals). Finalmente ha tenido que cambiarlo por el mismo pero con un guión delante (@_sussexroyal).