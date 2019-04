Queda muy poco para que el príncipe Enrique y Meghan Markle se conviertan en papás. Antes de que se produzca este acontecimiento, Kensington Palace ha enviado un comunicado explicando los planes de los duques de Sussex de dar la bienvenida a su bebé en la más absoluta intimidad. Una noticia insólita en la familia real inglesa que no hace sino incrementar el precio y el morbo que puede tener la primera imagen en la prensa del hijo o hija de la pareja.

No habrá foto oficial a la salida del hospital, por tanto. Ni se informará de la fecha ni del lugar del esperado nacimiento hasta que no lo celebren antes "en privado como familia", como reza en el escrito enviado ayer. Este anuncio refuerza la tesis de que el bebé no va a nacer en el famoso Ala Lindo del Hospital St. Mary de Paddington, donde dieron a la luz la duquesa de Cambridge a sus tres hijos y la recordada Diana de Gales al propio Enrique y a su primogénito, el príncipe Guillermo.

Cabe recordar que el vínculo de la familia Windsor con el Ala Lindo se remonta a finales de los años 70, cuando la princesa Ana, tía de Enrique, dio a luz allí a su primer hijo, Peter Phillips. Desde luego, Meghan y Enrique no podían recibir a su hijo más alejados del protocolo que ha marcado Buckigham los últimos años.

Con todo, los duques han agradecido el cariño recibido durante los últimos meses: "El duque y la duquesa están muy agradecidos por los buenos deseos que han recibido de la gente del Reino Unido y de todo el mundo mientras se preparan para el nacimiento de su bebé".