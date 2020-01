Edmundo ya no es 'Bigote'

Edmundo Arrocet se ha quitado el Bigote. Tras la tormenta mediática a causa de su ruptura con María Teresa Campos, Edmundo ya está en España, donde ha afrontado su primer compromiso público. Aunque todavía no ha compartido su versión de los hechos sobre su separación de la periodista (dicen que se lo reserva para una jugosa exclusiva que ya tiene pactada), su presencia en Fitur generó muchísimo revuelo, pero hay un hecho que saltaba a la vista. Dejando de lado sus constantes bromas sobre su nueva situación sentimental y flirteos con todas las señoras que se fue encontrando en la Feria de Turismo, Edmundo ha regresado a Madrid con un evidente cambio de imagen.

Con su nuevo look parece querer decir que es un hombre renuevo y rejuvenecido desde que no está al lado de María Teresa Campos. El cómico se ha quitado su característico bigote, una de sus principales señas de identidad que le dotó incluso de su nombre artístico y le ha acompañado toda su carrera.Ante el asombro de muchos, el propio Edmundo nos desveló el motivo de este cambio de aspecto, asegurando que se debe a "exigencias del guión"; y es que Bigote se tuvo que afeitar hace unos meses por un trabajo como actor que tuvo en Chile.

Pero, al parecer, este no es el único retoque al que se ha sometido en los últimos tiempos el ya ex novio de María Teresa Campos. Según expresó la periodista Lydia Lozano en el programa Sálvame de Telecinco, Edmundo se ha realizado también un lifting en la clínica de una médico amiga suya en su país natal, una intervención que no salió como debiera y le provocó una abrasión en la piel, motivo por el que no se dejó ver públicamente durante semanas. Ahora lo hace sin bigote pero con una sonrisa ante la tormenta mediática en la que se encuentra inmerso.

Para colmo de males, en Fitur se encontró con dos de las 'amigas' especiales con las que se le relaciona desde que trascendió su ruptura con María Teresa Campos, María José y Gema. No sabemos si por coincidencia o debido a un detalle de "mal gusto" –como lo calificó Ana Rosa Quintana en su programa–, Edmundo estaba invitado al stand de Málaga, localidad natal de María Teresa Campos. Allí se dejó ver con María José, la directora de la pasarela Larios y del certamen Linda de España, quien se vio superada por la atención mediática y "se agobió" hasta tal punto que tuvieron que llevarla a una sala privada para serenarse. "Sólo somos amigos. Rotundamente digo que no hay nada", afirmó. Por su parte Bigote, ya sin bigote, se reserva su opinión para la exclusiva.