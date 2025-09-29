Elsa Pataky desnuda su vida personal en su última visita a Madrid

Elsa Pataky está felizmente instalada en Australia junto a Chris Hemsworth y sus hijos, aunque cada vez es más frecuente verla sola en España, el país donde se crió y al que le tiene un gran apego. “Feliz siempre de estar en España. Me encanta venir aquí, pasar unos días y comer bien y ver a mi gente”, ha declarado ante los medios.

La actriz ha reconocido que ahora le resulta más sencillo viajar sola y dejar a sus hijos en Australia. “Mis pequeños se van haciendo grandes y quieras o no son más independientes. Entonces, bueno, pues me cuesta menos dejarles y siempre venir a España lo disfruto un montón, me gusta estar aquí y al fin y al cabo es donde crecí y está mi gente aquí también”, ha expresado.

La actriz, en una de sus últimas entrevistas, ha desvelado algunos aspectos de su vida personal. La que se diera a conocer en la mítica serie Al salir de clase no sabe si sus hijos se dedicarán al mundo de la interpretación como sus padres. “No, no, no lo sé. Nunca se sabe. No lo sé, la verdad. Es un mundo difícil, es un mundo complicado, pero también tiene aspectos maravillosos esta profesión y te permite viajar y experimentar muchísimas cosas. Entonces, no sabría, pero también tienes muchas desilusiones y muchos altibajos. Entonces, no lo sé, creo que lo que les haga feliz”, ha explicado.

La familia de Elsa Pataky mantiene un vínculo muy especial con la naturaleza. La actriz ha confesado que sus hijos no están acostumbrados a vivir en la ciudad. “Nuestra vida es en Australia, mis hijos se han criado fuera, son un poco salvajes. Les traigo aquí a la ciudad, les traigo dos semanas y ya se quieren marchar, porque ellos se dedican a surfear, a estar en la playa, con las motos. Cuando se han acostumbrado a una vida así, es muy difícil meterles en una ciudad. Y para mí había sido siempre un sueño el vivir en una granja, vivir fuera en la naturaleza, el haber podido darle eso a mis hijos es maravilloso.

La intérprete madrileña también se ha referido a los secretos de su matrimonio con Chris Hemsworth. “No hay secretos. Yo creo que hay que invertir, hay que invertir el esfuerzo en la otra persona, crecer juntos, seguir encontrando cosas en común, porque cada uno tiene un camino y vas madurando de formas diferentes, encontrarse continuamente y tener reencuentros y tener citas e irte a cenar juntos, yo creo que eso es importante, no olvidarte de que hay que esforzarse en hacer esos detalles”, ha destacado.

Por último, Elsa Pataky ha hablado de la educación de sus hijos y la importancia de aprender de los errores. “Evidentemente los puedes advertir, pero creo que tienen que cometer sus propios errores, porque de todos los errores es de los que aprendes, las lecciones de vida son las que más te enseñan. Y por mucho que como madre, les digas a tus hijos no hagas esto porque te puede pasar esto, al final lo van a hacer”, ha concluido.