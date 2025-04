Elsa Pataky revela su apego a España a través de la gastronomía

Elsa Pataky, una de nuestras actrices más relevantes en el panorama internacional, reside en Australia desde hace once años junto a su marido, el conocido actor Chris Hemsworth, y sus tres hijos, India Rose, Tristan y Sasha. Aunque están perfectamente adaptados a la vida en Australia, siempre que tienen tiempo les gusta visitar España en familia y disfrutar de todo lo que ofrece nuestro país.

Precisamente, la actriz se encuentra de visita en España debido a un compromiso publicitario. El programa Y ahora Sonsoles ha contactado con ella para hacerle una breve entrevista, en la que Elsa ha puesto de manifiesto el apego que sigue sintiendo hacia su tierra.

“¿Qué haces nada más llegar a España”, le ha preguntado Sonsoles Ónega. Como no podía ser de otra forma su respuesta ha tirado por el asunto de la gastronomía, uno de los aspectos que más se echa de menos cuando se abandona un territorio. “Nada más llegar a España, donde voy tiene que haber un plato de jamón y una tortilla de patata. A mí me encantan. Yo las hago en casa, pero no me salen tan bien. En España sabe todo mucho mejor”, ha confesado.

La actriz ha reconocido que sus hijos, aunque son australianos, tienen una predilección especial por España. “Traigo a mis hijos todos los años, uno de ellos ama nuestra tradiciones”, ha indicado.

Antes de dar por concluida la entrevista, también ha dejado unas palabras sobre su marido, Chris Hemsworth. “Bien, sigue estupendo. Está con mis hijos, haciendo de papá, que es con lo que te sientes mejor, cuando te puedes ir y dejar a tus hijos que estén con su padre y que vivan lo que es estar con ellos todo el día. Es maravilloso. Le dejo todo preparado con la lista, ya sabes cómo somos las madres, tenemos que seguir controlando”, ha finalizado.