El enfado justificado de Laura Moure con la Wikipedia

Laura Moure no está nada conforme con los datos falsos sobre ella que aparecen en la Wikipedia.

Laura Moure se ha convertido en un rostro familiar para todos gracias a su papel de copresentadora en La ruleta de la suerte. Aunque llegó al concurso de Antena 3 casi de rebote, con el paso de los años ha sabido ganarse el cariño y la confianza del público. Debido a su trabajo en Atresmedia, la modelo cuenta hasta con una página propia en Wikipedia, que de momento le está generando más disgustos que alegrías.

La azafata de La ruleta de la suerte ha concedido una entrevista para el pódcast La gran decepción de Onda Cero en el que ha hablado de varios aspectos, tanto a nivel personal como profesional. Laura no está nada conforme con su página de Wikipedia, en la que se indica que tiene 49 años (cuando en realidad tiene 39) y otras informaciones que no se ajustan a la realidad.

El título del podcast le ha venido como anillo al dedo para sacar el tema de la Wikipedia. “Decepciones en la vida hay un montón, pero mira que viene mucho a cuento ahora mismo: salir en Wikipedia, por primera vez en tu vida, y que se lo inventen todo”, ha señalado.

La desinformación de la Wikipedia está generando una cadena de errores, ya que muchos medios cogen de ahí unos datos personales que no son correctos. “Y luego, que a partir de ahí hagan un montón de artículos sobre ti, que es muy bonito, porque hasta entonces yo salía en las revistas porque salía mi foto, pero nadie hablaba de mí. Y ahora hablan de mí, pero es todo mentira”, ha asegurado.

Los diez años de más que se citan en la Wikipedia han provocado que muchos de sus seguidores le pregunten cuál es su secreto para conservarse tan bien. “Y con mucho cariño, con mucho amor, pero no es verdad. Tengo 49 años, ¿lo sabíais? Eso pone en todas partes. Me mandan mensajes de: ‘¿Qué haces, qué pacto has hecho con el diablo para estar así de bien con 49 años?'”, ha contado.

La modelo también ha confesado algunas anécdotas de su carrera televisiva, entre las que destaca su atracción por las golosinas. “Yo siempre llevo chuches cuando tengo que hablar y Jorge se ríe mucho de mí con esto. Me pasa desde que trabajo en la tele. Me gustan las chucherías, pero no es una cosa que yo tenga todos los días en el bolsillo”, ha indicado.

Tomar algo dulce es una costumbre entre panel y panel. “En La ruleta de la suerte estoy sonriendo todo el rato. Entonces, todo el rato sonriendo llega un momento que la cara, porque no hablo, se me queda un poquito… Entonces, un dulce, tomo un dulce, algo que me dé vidilla”, ha zanjado.